 Open menu
Personalia, Recht, Steuer

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

©ejn

Linz/Wien. LeitnerLeitner sowie LeitnerLaw Rechtsanwälte ernennen vier neue Directors. Ihre Themen sind Corporate/M&A, Personal, Private Clients, KMU u.a.

Mit der Ernennung von Andrei Demian (LeitnerLaw Rechtsanwälte), Dagmar Kiesenhofer (LeitnerLeitner), Edin Šalo (LeitnerLaw Rechtsanwälte) sowie Konstanze Anna Thaller (LeitnerLeitner) setzen beide Kanzleien auf den gezielten Ausbau strategischer Kernbereiche und die Weiterentwicklung ihrer Teams, so eine Aussendung von LeitnerLeitner: Alle Ernennungen erfolgten demnach aus dem bestehenden Team heraus.

Die neuen Directors

  • Andrei Demian (36) ist Rechtsanwalt am Standort Wien und verstärkt als Director die Bereiche Corporate/M&A. Er ist seit 2019 Teil von LeitnerLaw Rechtsanwälte und seit 2021 als Rechtsanwalt tätig.
  • Dagmar Kiesenhofer (31) ist Steuerberaterin am Standort Linz und verstärke als Director den Bereich Personalverrechnung und Global Mobility.
  • Edin Šalo (36) ist Rechtsanwalt am Standort Linz und verstärke als Director die Bereiche Private Clients, Stiftungen, Gemeinnützigkeit sowie Unternehmensnachfolgeplanung.
  • Konstanze Anna Thaller (32) ist Steuerberaterin an den Standorten Linz und Neufelden und verstärkt als Director die KMU Beratung.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg
  2. Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren
  3. CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel
  4. Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

EY Scale-up Award 2026 läuft an: Bewerbungsfrist endet am 10. März

Neu in Finanz:

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Neu in Recht:

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Neues Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht als Missing Link

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Investmentfondstag 2026: Fondsrecht, Steuern, Krypto-Assets & Co

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neu in Bildung/Uni:

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Lehrgang „Ruhestands­planer“: Finanz­berater & Anwälte als Pensions­retter

„Advanced Driving Simulator“ von TU Graz und Magna startet

Neu in Personalia:

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Machen Sie sich fit für den Jahresabschluss