LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Linz/Wien. LeitnerLeitner sowie LeitnerLaw Rechtsanwälte ernennen vier neue Directors. Ihre Themen sind Corporate/M&A, Personal, Private Clients, KMU u.a.

Mit der Ernennung von Andrei Demian (LeitnerLaw Rechtsanwälte), Dagmar Kiesenhofer (LeitnerLeitner), Edin Šalo (LeitnerLaw Rechtsanwälte) sowie Konstanze Anna Thaller (LeitnerLeitner) setzen beide Kanzleien auf den gezielten Ausbau strategischer Kernbereiche und die Weiterentwicklung ihrer Teams, so eine Aussendung von LeitnerLeitner: Alle Ernennungen erfolgten demnach aus dem bestehenden Team heraus.

Die neuen Directors

Andrei Demian (36) ist Rechtsanwalt am Standort Wien und verstärkt als Director die Bereiche Corporate/M&A. Er ist seit 2019 Teil von LeitnerLaw Rechtsanwälte und seit 2021 als Rechtsanwalt tätig.

Dagmar Kiesenhofer (31) ist Steuerberaterin am Standort Linz und verstärke als Director den Bereich Personalverrechnung und Global Mobility.

Edin Šalo (36) ist Rechtsanwalt am Standort Linz und verstärke als Director die Bereiche Private Clients, Stiftungen, Gemeinnützigkeit sowie Unternehmensnachfolgeplanung.

Konstanze Anna Thaller (32) ist Steuerberaterin an den Standorten Linz und Neufelden und verstärkt als Director die KMU Beratung.