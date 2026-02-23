 Open menu
Compliance Solutions Day ist am 24. September 2026

Rezertifizierung am Compliance Solutions Day ©Mikkelsen@Leadersnet

Wien. Beim Compliance Solutions Day im September geht es um Compliance, ESG, Resilienz und neue Tools: „Mensch vor KI“.

Mit dem Compliance Solutions Day 2026 geht das Veranstaltungsformat zu Compliance & Tools in die nächste Runde: Das Fachevent für die Compliance-Community in Österreich soll einen Ort bieten, an dem Perspektiven aufeinandertreffen, Lösungen entstehen und die Zukunft von Governance aktiv gestaltet wird, heißt es bei LexisNexis. Termin für die heurige Auflage ist der 24. September 2026 in Wien. Bis 28.2. bieten die Veranstalter ein „Early Access“ Ticket.

„KI bleibt, der Mensch entscheidet“

Mit dem Einsatz von KI steht ein schon seit einiger Zeit aktuelles Thema auch heuer auf dem Programm des CSD 2026: Die Technik etabliert sich zusehends, die Userinnen und User werden im Umgang mit den neuen Tools erfahren – und „gerade weil KI bleibt, rückt der Compliance Solutions Day den entscheidenden Faktor in den Mittelpunkt: den Menschen“, heißt es dazu. Gastredner Christian Hunt hält am Compliance Solutions Day 2026 eine Keynote, die altvertraute Risiken in neuen Zeiten in den Mittelpunkt rücken soll: „Human Risk im Zeitalter der KI – Warum der Mensch das größte Risiko bleibt.“

Compliance-Vordenker und Human-Risk-Experte Hunt wird demnach zeigen, warum Compliance weit mehr mit menschlichem Verhalten als mit Regeln zu tun habe – und welche konkreten Auswirkungen das für Unternehmen und Compliance-Verantwortliche hat. Eigenbeschreibung auf Social Media: „Rules assume robots. I work with humans.“

Die Themen am Compliance Solutions Day 2026

Weiters geht es am Compliance Solutions Day 2026 natürlich um den (auch persönlichen) Austausch mit Expert:innen und der österreichischen Compliance-Community, um Sustainability & ESG bzw. deren aktuelle Anforderungen und praxisnahe Umsetzung sowie das Klimarisikomanagement für Unternehmen: Governance, Prozesse und regulatorische Erwartungen.

Ein weiteres Thema ist laut Veranstaltern die Compliance Resilience: Stärkung der organisatorischen und operativen Widerstandsfähigkeit. Die Veranstaltung könne wie gewohnt als Weiterbildungsnachweis für die Re-Zertifizierung von Compliance Officer:innen dienen, mit der Option auf ein kostenpflichtiges Zertifikat.

