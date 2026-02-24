 Open menu
Finanz, M&A, Recht

Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Peter Winkler ©Marlene Rahmann

Graz. Die Kanzleien Wolf Theiss und E+H waren beim Erwerb der Austrian Anadi Bank durch Hypo Burgenland (GRAWE) aktiv.

Wirtschaftskanzlei E+H hat die Hypo-Bank Burgenland AG beim Erwerb von 100% der Anteile an der Austrian Anadi Bank AG beraten. Die Hypo-Bank Burgenland, die zur GRAWE-Gruppe gehört, erwarb die Austrian Anadi Bank im Rahmen eines Share Deals. Der Aktienkaufvertrag wurde laut Aussendung am 6. Jänner 2026 unterzeichnet, das Closing erfolgte am 5. Februar 2026.

Die Beratungsteams

Im Team von E+H waren federführend Peter E.J. Winkler und Philipp Schrader (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance) sowie Marcus Benes (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Christian Jöllinger (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance), Dieter Thalhammer (Partner, Kartellrecht), William Redl (Partner, Kartellrecht), Franziska Egger (Rechtsanwältin/Ständige Substitutin, Arbeitsrecht) und Markus Feneberger (Corporate + M&A), Mirjam Harrich (Corporate + M&A), Alexandra Pichler (Arbeitsrecht), Anton Raschhofer (Corporate + M&A), Paul Rois (Kartellrecht), Yvonne Wohlmuth (Corporate + M&A; alle Rechtsanwaltsanwärter:innen).

Wolf Theiss hat die Austrian Anadi Bank AG im Zusammenhang mit dem Erwerb durch die Hypo-Bank Burgenland AG beraten. Außerdem beriet Wolf Theiss bei einem Rückkaufsangebot für zwei ausstehende Emissionen von Tier 2 Instrumenten der Austrian Anadi Bank. Das Wolf Theiss Team bestand aus Claus Schneider (Partner) und Christine Siegl (Counsel) und wurde von Sebastian Prakljacic (Senior Associate) sowie Matthias Unterrieder (Partner, Employment) unterstützt.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields
  2. Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka
  3. Trump-Zölle: Supreme Court sagt „No Kings“, aber nicht „No Problem“
  4. Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

Neu in Finanz:

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neu in Recht:

Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields

Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten

Trump-Zölle: Supreme Court sagt „No Kings“, aber nicht „No Problem“

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neu in Bildung/Uni:

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

WU-Professorin: Nach­hal­tig­keits­kom­mu­ni­ka­ti­on muss aufregen

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Neu in Personalia:

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat