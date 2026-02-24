Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Graz. Die Kanzleien Wolf Theiss und E+H waren beim Erwerb der Austrian Anadi Bank durch Hypo Burgenland (GRAWE) aktiv.
Wirtschaftskanzlei E+H hat die Hypo-Bank Burgenland AG beim Erwerb von 100% der Anteile an der Austrian Anadi Bank AG beraten. Die Hypo-Bank Burgenland, die zur GRAWE-Gruppe gehört, erwarb die Austrian Anadi Bank im Rahmen eines Share Deals. Der Aktienkaufvertrag wurde laut Aussendung am 6. Jänner 2026 unterzeichnet, das Closing erfolgte am 5. Februar 2026.
Die Beratungsteams
Im Team von E+H waren federführend Peter E.J. Winkler und Philipp Schrader (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance) sowie Marcus Benes (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Christian Jöllinger (Partner, Corporate + M&A, Banking + Finance), Dieter Thalhammer (Partner, Kartellrecht), William Redl (Partner, Kartellrecht), Franziska Egger (Rechtsanwältin/Ständige Substitutin, Arbeitsrecht) und Markus Feneberger (Corporate + M&A), Mirjam Harrich (Corporate + M&A), Alexandra Pichler (Arbeitsrecht), Anton Raschhofer (Corporate + M&A), Paul Rois (Kartellrecht), Yvonne Wohlmuth (Corporate + M&A; alle Rechtsanwaltsanwärter:innen).
Wolf Theiss hat die Austrian Anadi Bank AG im Zusammenhang mit dem Erwerb durch die Hypo-Bank Burgenland AG beraten. Außerdem beriet Wolf Theiss bei einem Rückkaufsangebot für zwei ausstehende Emissionen von Tier 2 Instrumenten der Austrian Anadi Bank. Das Wolf Theiss Team bestand aus Claus Schneider (Partner) und Christine Siegl (Counsel) und wurde von Sebastian Prakljacic (Senior Associate) sowie Matthias Unterrieder (Partner, Employment) unterstützt.
Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net
Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.