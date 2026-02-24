Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields

Emission & Rückkauf. Kanzlei Freshfields beriet die ZF Friedrichshafen AG bei einer Anleihe über 1 Milliarde Euro sowie einem Rückkauf.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die ZF Friedrichshafen AG bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro sowie beim Rückkauf von zwei ausstehenden Anleihen in Höhe von über 750 Millionen Euro beraten, so eine Aussendung.

Die Emission

Die festverzinsliche Anleihe wurde indirekt über die niederländische Finanzierungstochter ZF Europe Finance B.V. unter dem bestehenden EMTN-Programm begeben, hat eine Laufzeit von sechs Jahren, ist mit 5,50% p.a. verzinst und wurde zu 100% des Nominalbetrags begeben, heißt es dazu.

Die Anleihe wurde zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Das begleitende Bankenkonsortium für die Neuemission bestand aus BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, SEB, SMBC und der UniCredit.

Der Anleiherückkauf betraf zwei von der ZF Finance GmbH begebene Anleihen jeweils mit Fälligkeit im Jahr 2027 und ausstehenden Gesamtvolumina von jeweils 500 Millionen Euro. Die mit 2,00% bzw. 2,75% p.a. verzinsten Anleihen wurden zu 99,40% bzw. 100,10 des Nominalbetrags in Höhe von über 348 Millionen Euro bzw. über 429 Millionen Euro zurückgekauft, was einem anteiligen Betrag am jeweiligen Gesamtvolumen von über 69% bzw. über 85% entsprach. Das den Anleiherückkauf begleitende Bankenkonsortium bestand aus Santander Corporate & Investment Banking, Citigroup, ING und J.P. Morgan.

Das Beratungsteam

Das Freshfields-Team umfasste Partner Christoph Gleske, Counsel Nikolaus Bunting und Associate Vincent Buchta (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Partner Thijs Flokstra, und Associate Daniël van Loggerenberg (beide Finanzierung, Amsterdam).