Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Wien. Bei Wirtschaftskanzlei Dorda ziehen Andreas Zahradnik und Christian Ritschka neu in das Management Committee ein, Francine Brogyányi bleibt.

Wirtschaftskanzlei Dorda startet damit in ihr 50. Jubiläumsjahr, heißt es in einer Aussendung. Die Partnerschaft habe ein neues Management Committee gewählt, das Erfahrung, Innovationskraft und Zukunftsthemen verbinden soll, wie es heißt. Konkret sind das:

Francine Brogyányi, Partnerin und Head of Health & Life Science Group

Andreas Zahradnik, Partner und Co-Head of Banking and Capital Markets und Head der Sustainability Group

Christian Ritschka, Partner im M&A Team

Im Jubiläumsjahr setze das neue Management Committee weiter konsequent auf Zukunftsfähigkeit, heißt es. Ein zentraler Schwerpunkt liege auch auf der laufenden Weiterentwicklung der KI‑Strategie. Es sei auch in einer Anwaltskanzlei von enormer Bedeutung, zukunftsweisende Technologien im Arbeitsalltag und in der Beratung zu verankern. Gleichzeitig danke man den ausscheidenden Mitgliedern des Management Committee, Axel Anderl und Martin Brodey.

Das Statement

Francine Brogyányi, Managing Partnerin: „In den vergangenen Jahren haben Axel Anderl, Martin Brodey und ich vieles erreicht, worauf wir als Team stolz sein können. Die klare Positionierung der Marke Dorda durch unseren Wert Clarity, sowohl in der Beratung unserer Mandanten als auch in der Führung nach innen. Die gezielte Stärkung bestehender Practice Areas sowie die erfolgreiche Etablierung neuer Industry Groups. Zudem ist es uns gelungen, die Kanzlei weiter zu professionalisieren, die Diversität deutlich zu erhöhen und insgesamt die erfolgreiche Entwicklung von Dorda nachhaltig voranzutreiben.

Mein besonderer Dank gilt Axel Anderl und Martin Brodey für ihren gemeinsamen Einsatz und die geteilte Vision, die ich nun in neuer Zusammensetzung weiterführen darf.“