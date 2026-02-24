 Open menu
Bildung & Uni, Finanz, Recht

Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten

Forderungsrechte ©Manz

Schulden & Recht. Die Subordination von Forderungsrechten – welcher Gläubiger kommt womit wann zum Zug – ist Thema einer Neuerscheinung.

Die Subordination von Forderungsrechten wird im Recht der Unternehmensfinanzierung in vielfältiger Weise als Instrument der privatautonomen Risikoverteilung eingesetzt, heißt es in der Beschreibung der Neuerscheinung bei Fachverlag Manz. Ursprünglich eine Schöpfung des Common Law, ist sie heute aus der europäischen Finanzierungspraxis nicht mehr wegzudenken.

Der Inhalt

Das vorliegende Werk biete die erste umfassende Darstellung der Subordination von Forderungsrechten in deutscher Sprache. Analysiert werden demnach sämtliche Erscheinungsformen und ihre Beziehung zueinander.

Behandelt werden demnach strukturierte Finanzierungen und Intercreditor Agreements, die Subordination gem § 67 Abs 3 IO, Crowdfunding durch qualifizierte Nachrangdarlehen, subordinierte Anleihen und Mezzaninkapital, der Insolvenzrang bei fehlerhafter Kapitalmarktinformation, die Absicherung der Subordination durch Nebenabreden und die Situation im Verteilungskonkurs und Sanierungsplanverfahren.

Autor Priv.-Doz. Dr. Lukas Herndl, LL.M. (Berkeley), ist Universitätsdozent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neues Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht als Missing Link
  2. Überfüllte Gefängnisse auch durch StGB-Verschärfungen: Praxiskommentar
  3. Rechtsmittel in Strafsachen: Ein Update für den Leitfaden
  4. Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Frauen-Anteil im Vorstand liegt weiterhin bei 13,8 Prozent

Neu in Finanz:

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neu in Recht:

Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields

Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten

Trump-Zölle: Supreme Court sagt „No Kings“, aber nicht „No Problem“

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar

Neu in Bildung/Uni:

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

WU-Professorin: Nach­hal­tig­keits­kom­mu­ni­ka­ti­on muss aufregen

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Hochschule Campus Wien mit zwei neuen Studiengangsleitern

Neu in Personalia:

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat