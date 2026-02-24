Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten

Schulden & Recht. Die Subordination von Forderungsrechten – welcher Gläubiger kommt womit wann zum Zug – ist Thema einer Neuerscheinung.

Die Subordination von Forderungsrechten wird im Recht der Unternehmensfinanzierung in vielfältiger Weise als Instrument der privatautonomen Risikoverteilung eingesetzt, heißt es in der Beschreibung der Neuerscheinung bei Fachverlag Manz. Ursprünglich eine Schöpfung des Common Law, ist sie heute aus der europäischen Finanzierungspraxis nicht mehr wegzudenken.

Der Inhalt

Das vorliegende Werk biete die erste umfassende Darstellung der Subordination von Forderungsrechten in deutscher Sprache. Analysiert werden demnach sämtliche Erscheinungsformen und ihre Beziehung zueinander.

Behandelt werden demnach strukturierte Finanzierungen und Intercreditor Agreements, die Subordination gem § 67 Abs 3 IO, Crowdfunding durch qualifizierte Nachrangdarlehen, subordinierte Anleihen und Mezzaninkapital, der Insolvenzrang bei fehlerhafter Kapitalmarktinformation, die Absicherung der Subordination durch Nebenabreden und die Situation im Verteilungskonkurs und Sanierungsplanverfahren.

Autor Priv.-Doz. Dr. Lukas Herndl, LL.M. (Berkeley), ist Universitätsdozent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien.