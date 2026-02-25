 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

RECHT.ethisch 2025 ©Facultas

Online wird (auch) Papier. Im Blog von Marlon Possard trifft Recht auf Ethik: Verlag Facultas bringt nun den ersten Jahresband zum Blog.

Was passiert, wenn Recht auf Ethik trifft? Der Blog Possard. | RECHT.ethisch. von Prof. Marlon Possard soll seit dem Jahr 2024 den Raum für genau diese Frage öffnen, heißt es beim Verlag Facultas. Fast ist man versucht zu formulieren: Recht trifft auf Gerechtigkeit – denn das ist bekanntlich nicht dasselbe. Und das eine Thema genießt in der alltäglichen Berichterstattung oftmals deutlich mehr Aufmerksamkeit als das andere.

Doch nun gibt es mit „RECHT.ethisch. 2025: Recht & Ethik im Dialog“ den ersten Jahresband zum Blog (60 S). Und der Verlag plant jährliche Folgetitel. Katharina Echerer, Verlagsleitung Recht, Wirtschaft, Steuern bei Facultas: „Wir betreiben seit Ende 2024 einen Blog zum Thema Ethik & Recht, weil wir denken, dass das Thema ein sehr wichtiges ist, zu dem wir als facultas Verlag gerne einen Beitrag leisten würden.“

Nun hat man sich entschlossen, „auch eine Printausgabe herauszugeben, weil wir die Beiträge spannend und interessant finden und diese auch einem interessierten Leserkreis zur Verfügung stellen wollen; der vorliegende Band beinhaltet alle Beitrag aus 2025, wir werden das auch zukünftig beibehalten und diese Bände jährlich herausgeben“, sagt Echerer.

Nicht bloß Analyse, sondern Einladung

Auf RECHT.ethisch werde nicht nur über Paragraphen diskutiert, sondern über Verantwortung, Moral und die Entscheidungen, die unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben bestimmen: Die Texte wollen keine trockenen Analysen sein, sondern sie sprechen eine Einladung aus: Innehalten, reflektieren und selbst Stellung beziehen.

Die Bandbreite der Themen ist groß: Wehrpflicht & Volksbefragung, KI vor Gericht, Deepfakes von Verstorbenen, „Dick-Pic“-Verbote und die Ethik im Strafrecht, digitale Diskriminierung, Messenger-Überwachung als ethischer Balanceakt u.v.m. Oft sind Entwicklungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Technik im Blickfeld, wobei es häufig um überraschende Bruchlinien zwischen Meinungen und Positionen geht. Wer vorrangig die eher reflexartig eingenommenen Positionen der politischen Debatte kennt, dem werden manchmal erfrischend andere Blickwinkel gegönnt. Und Rechtsprofis sehen sich vielleicht vor die Frage gestellt, ob die etablierte Meinung in Lehre & Praxis bei bestimmten Causen nicht eines gewissen Updates bedarf – oder sogar überhaupt fehlt. Dass wir alle uns darüber Gedanken machen, ist die Idee hinter dem Blog.

Autor Marlon Possard ist u. a. Assistant Professor für Rechtswissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Ethik. Wissenschaftler am Research Center Administrative Sciences an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien sowie Leiter des Departments für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und Berlin.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. EU-Bauprodukteverordnung CPR ist gestartet: Neuer Ratgeber
  2. Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten
  3. Neues Praxis- und Studienhandbuch Familienrecht als Missing Link
  4. Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat

Mewa Österreich macht László Horváth zum neuen Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

EU-Bauprodukteverordnung CPR ist gestartet: Neuer Ratgeber

Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields

Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Fachbuch: Die Subordination von Forderungsrechten

Neu in Steuer:

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Deloitte ernennt fünf neue Directors in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Neu in Bildung/Uni:

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

WU-Professorin: Nach­hal­tig­keits­kom­mu­ni­ka­ti­on muss aufregen

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Neu in Personalia:

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

fwp ernennt Sewan Mossessian-Takvorian zur Marketing-Chefin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Thoma Bravo verteidigt Squeeze-out bei EQS Group: Die Berater