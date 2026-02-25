Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Online wird (auch) Papier. Im Blog von Marlon Possard trifft Recht auf Ethik: Verlag Facultas bringt nun den ersten Jahresband zum Blog.

Was passiert, wenn Recht auf Ethik trifft? Der Blog Possard. | RECHT.ethisch. von Prof. Marlon Possard soll seit dem Jahr 2024 den Raum für genau diese Frage öffnen, heißt es beim Verlag Facultas. Fast ist man versucht zu formulieren: Recht trifft auf Gerechtigkeit – denn das ist bekanntlich nicht dasselbe. Und das eine Thema genießt in der alltäglichen Berichterstattung oftmals deutlich mehr Aufmerksamkeit als das andere.

Doch nun gibt es mit „RECHT.ethisch. 2025: Recht & Ethik im Dialog“ den ersten Jahresband zum Blog (60 S). Und der Verlag plant jährliche Folgetitel. Katharina Echerer, Verlagsleitung Recht, Wirtschaft, Steuern bei Facultas: „Wir betreiben seit Ende 2024 einen Blog zum Thema Ethik & Recht, weil wir denken, dass das Thema ein sehr wichtiges ist, zu dem wir als facultas Verlag gerne einen Beitrag leisten würden.“

Nun hat man sich entschlossen, „auch eine Printausgabe herauszugeben, weil wir die Beiträge spannend und interessant finden und diese auch einem interessierten Leserkreis zur Verfügung stellen wollen; der vorliegende Band beinhaltet alle Beitrag aus 2025, wir werden das auch zukünftig beibehalten und diese Bände jährlich herausgeben“, sagt Echerer.

Nicht bloß Analyse, sondern Einladung

Auf RECHT.ethisch werde nicht nur über Paragraphen diskutiert, sondern über Verantwortung, Moral und die Entscheidungen, die unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben bestimmen: Die Texte wollen keine trockenen Analysen sein, sondern sie sprechen eine Einladung aus: Innehalten, reflektieren und selbst Stellung beziehen.

Die Bandbreite der Themen ist groß: Wehrpflicht & Volksbefragung, KI vor Gericht, Deepfakes von Verstorbenen, „Dick-Pic“-Verbote und die Ethik im Strafrecht, digitale Diskriminierung, Messenger-Überwachung als ethischer Balanceakt u.v.m. Oft sind Entwicklungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Technik im Blickfeld, wobei es häufig um überraschende Bruchlinien zwischen Meinungen und Positionen geht. Wer vorrangig die eher reflexartig eingenommenen Positionen der politischen Debatte kennt, dem werden manchmal erfrischend andere Blickwinkel gegönnt. Und Rechtsprofis sehen sich vielleicht vor die Frage gestellt, ob die etablierte Meinung in Lehre & Praxis bei bestimmten Causen nicht eines gewissen Updates bedarf – oder sogar überhaupt fehlt. Dass wir alle uns darüber Gedanken machen, ist die Idee hinter dem Blog.

Autor Marlon Possard ist u. a. Assistant Professor für Rechtswissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Ethik. Wissenschaftler am Research Center Administrative Sciences an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien sowie Leiter des Departments für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und Berlin.