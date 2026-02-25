 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

Sujet 13. März ©ejn

Nicht nur Gastronomie. Wie Steuerberater Abgabenbetrug nach § 39 FinStrG erkennen und richtig handeln, ist Thema eines ASW-Seminars im März.

Abgabenbetrug nach § 39 FinStrG gehört zu den schärfsten und risikoreichsten Bereichen des Finanzstrafrechts, erinnert die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): Die Anforderungen an die Beratungspraxis seien entsprechend hoch.

Ein aktuelles Beispiel für den mutmaßlichen Tatbestand ging erst vor kurzem durch die Medien – Stichwort Registrierkassen mit Tasten zum Ausbuchen in einer Anzahl von Gastronomiebetrieben. Die Thematik fordere Steuerberater:innen nicht nur fachlich, sondern bringe auch besondere Verantwortung mit sich.

Die Veranstaltung

Das eintägige Präsenzseminar „Abgabenbetrug § 39 FinStrG: Erkennen, verstehen und rechtsrichtig beurteilen“ der ASW am 13. März 2026 soll laut Ankündigung einen klaren, praxisnahen Zugang zu dem Thema ermöglichen. Geboten werden demnach:

  • Erkennung der Tatbestandsmerkmale des Abgabenbetrugs gemäß § 39 FinStrG und Abgrenzung von anderen finanzstrafrechtlichen Delikten
  • Erarbeitung anhand von Fallbeispielen, wie Gerichte in der Praxis Abgabenbetrug, qualifizierte Begleithandlungen und die Rolle von Steuerberater:innen tatsächlich beurteilen
  • Früherkennung von finanzstrafrechtlichen Risiken und Entwickeln von fundierten Handlungs- und Verteidigungsstrategien für die eigene tägliche Beratungspraxis als Steuerprofi

Der Vortragende ist Mag. Klaus Fritsch, als Steuerberater u.a. auf Spezialfälle und die Beratung von Kolleg:innen spezialisiert; allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger in den Bereichen Sanierungsberatung, Rechnungswesen, Abgabenrecht, Unternehmensbewertung.

