Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells

KI für Krankenhäuser. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Avelios Medical bei einem strategischen Investment von Software-Konzern SAP.

Unter der Leitung ihres Münchner Partners Peter Huber hat Anwaltskanzlei Hogan Lovells die Avelios Medical GmbH bei einem strategischen Investment von SAP beraten.

Das Produkt

Avelios bietet ein modulares, KI-natives Krankenhausinformationssystem, dass laut einer Aussendung der beratenden Kanzlei die „Grundlage für die datengetriebene Klinik der Zukunft“ darstelle. Versprochen wird eine Verringerung des Dokumentationsaufwands und die Vereinfachung der klinischen Arbeitsabläufe.

Ziel der Partnerschaft mit SAP sei die Entwicklung einer offenen, KI-basierten und souveränen Enterprise-Healthcare-Plattform. Die gemeinsame Plattform vereine die klinische Prozess- und Datenarchitektur von Avelios mit der betriebswirtschaftlichen Enterprise-Integrationsstärke von SAP.

Im Team von Hogan Lovells Team für Avelios Medical war Peter Huber (Partner) sowie Patrick Waldecker, Artem Vesdenetski, Shervin Mir Marashi (Associates, M&A, München) und Ingmar Dörr (Partner, Steuerrecht, München).