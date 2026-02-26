 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Events & Fortbildung. Bei Forum Unternehmensbewertung stehen im März neue Regeln wie der „typisierte subjektive Unternehmenswert“ im Blickfeld.

Beim Forum Unternehmensbewertung am 24. März in Wien steht das grundlegend überarbeitete Fachgutachten KFS/BW 1 zur Unternehmensbewertung im Mittelpunkt, macht Deloitte aufmerksam: Es ist ab 30. Juni 2026 verpflichtend anzuwenden und bringe wesentliche Neuerungen bei den Wertkonzepten mit sich.

Die Themen

Neben der Präzisierung des objektivierten Unternehmenswerts wurde der Marktwert als eigener objektivierter Wertmaßstab eingeführt und der subjektive Unternehmenswert durch den typisierten subjektiven Unternehmenswert ersetzt, heißt es. Bei dem Event stehen die praktischen Auswirkungen der Änderungen im Blickfeld, insbesondere für die KMU-Bewertung, die Ermittlung von Marktwerten sowie die Abgrenzung zwischen Management-Planung und erwartungstreuer Planung.

Weitere Themen sind finanzielle Überschüsse beim objektivierten Unternehmenswert und Marktwert, Discounts als Brücke zum potenziellen Preis eines Minderheitsanteils sowie die Änderungen von AFRAC 24 bei der Bewertung von Beteiligungen im UGB-Jahresabschluss.

Die Vortragenden bei dem (kostenpflichtigen) Event sind em.Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl (AFRAC, WU Wien), Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel (Deloitte, KFU Graz), Prof. Dr. Werner Gleißner (FutureValue Group AG, TU Dresden, EACVA), Andreas Creutzmann (EACVA, Creutzmann & Co. GmbH WPG StBG) und Mag. Stefan Szauer (Forvis Mazars).

