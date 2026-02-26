Infineon holt sich frisches Geld mit Kanzlei Freshfields

Emission. Freshfields berät Infineon Technologies bei der Emission von Anleihen mit einem Zinssatz zwischen 3 und 3,75 Prozent.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Infineon Technologies AG bei der Emission vorrangiger unbesicherter Anleihen im Gesamtnennbetrag von 2 Milliarden Euro beraten, so eine Aussendung.

Die Emission

Die festverzinslichen Anleihen wurden demnach unter dem bestehenden EMTN-Programm in drei Tranchen begeben:

eine fünfjährige Tranche über 750 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,0% p.a.,

eine achtjährige Tranche über 750 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,5% p.a.

eine elfjährige Tranche über 500 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,75% p.a.

Die Anleihen wurden zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Das Freshfields-Team umfasste Partner Christoph Gleske, Counsel Nikolaus Bunting und Associate Simon Cisneros (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Seitens der Infineon Technologies AG begleiteten die Inhouse Legal Counsel Oliver Henningsmeier und Stefanie Mösges die Transaktion.