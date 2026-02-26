Vivatis verkauft Senna an Orkla Food Ingredients: Die Berater

Linz/Wien. Kanzlei Schönherr berät Orkla Food Ingredients beim Kauf der Margarine-Tochter Senna von Vivatis (Raiffeisen).

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat Orkla Food Ingredients, einen europäischen Anbieter von Lebensmittelzutaten, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb von Senna beraten: Senna ist ein österreichischer Hersteller von Margarine, Spezialfetten, Ölen, Saucen und Dressings, der bisher zur Lebensmittel-Holding Vivatis von Raiffeisen gehörte.

Verkäufer Vivatis wird von Wildmoser/Koch & Partner vertreten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Durch die Transaktion stärke Orkla Food Ingredients – ein langjähriger Mandant von Schönherr – ihre Position in Zentral- und Südosteuropa und etabliere neue Marktpositionen in Österreich und Italien.

Die Transaktion

Senna ist ein Lieferant für Food Services, handwerkliche Bäckereibetriebe und die Lebensmittelindustrie und beschäftigt 120 Mitarbeiter:innen; der Umsatz lag im Jahr 2025 bei rund 80 Mio. Euro. Der Hauptsitz und die Produktionsstätte von Senna befinden sich in Wien.

Verkäuferin ist die Vivatis Holding AG, eine der größten österreichischen Gruppen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und im Eigentum der RLB OÖ. Die Transaktion umfasst laut einer Aussendung 100% der Anteile an der Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG (operatives Geschäft) und der Senna Nahrungsmittel GmbH sowie 75% der Anteile an der Senna S.r.l. Darüber hinaus seien jene Senna-Marken Bestandteil der Transaktion, die im Eigentum der Maresi Trademark GmbH & Co KG stehen.

Die Beratungsteams

Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner) und Gregor Alexander Petric (Counsel) geleitet, unterstützt von Katharina Schindler (Rechtsanwältin) und den Rechtsanwaltsanwärter:innen Dina Mutevelic, Gabor Kulcsar sowie Benjamin Pirker. Weiters beteiligt waren Teresa Waidmann, Constantin Benes, Marco Thorbauer, Franz Urlesberger, Johannes Frank (alle Partner), Nina Zafoschnig (Counsel), Alexander Pabst, Sarah Rosenthaler, Bianca Duca, Florian Terharen (alle Rechtsanwälte), Franziska Waltersdorfer, Sylwia Gorzkowska, Leo Seidl und Patrick Barabas (alle Rechtsanwaltsanwärter).

Bei Wildmoser/Koch & Partner waren Partnerin Beate Anzinger und Rechtsanwalt Matthias Haslmayr für Vivatis aktiv.