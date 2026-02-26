 Open menu
Business, M&A, Recht

Vivatis verkauft Senna an Orkla Food Ingredients: Die Berater

Sascha Hödl ©Schoenherr

Linz/Wien. Kanzlei Schönherr berät Orkla Food Ingredients beim Kauf der Margarine-Tochter Senna von Vivatis (Raiffeisen).

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat Orkla Food Ingredients, einen europäischen Anbieter von Lebensmittelzutaten, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb von Senna beraten: Senna ist ein österreichischer Hersteller von Margarine, Spezialfetten, Ölen, Saucen und Dressings, der bisher zur Lebensmittel-Holding Vivatis von Raiffeisen gehörte.

Verkäufer Vivatis wird von Wildmoser/Koch & Partner vertreten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Durch die Transaktion stärke Orkla Food Ingredients – ein langjähriger Mandant von Schönherr – ihre Position in Zentral- und Südosteuropa und etabliere neue Marktpositionen in Österreich und Italien.

Die Transaktion

Senna ist ein Lieferant für Food Services, handwerkliche Bäckereibetriebe und die Lebensmittelindustrie und beschäftigt 120 Mitarbeiter:innen; der Umsatz lag im Jahr 2025 bei rund 80 Mio. Euro. Der Hauptsitz und die Produktionsstätte von Senna befinden sich in Wien.

Verkäuferin ist die Vivatis Holding AG, eine der größten österreichischen Gruppen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und im Eigentum der RLB OÖ. Die Transaktion umfasst laut einer Aussendung 100% der Anteile an der Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG (operatives Geschäft) und der Senna Nahrungsmittel GmbH sowie 75% der Anteile an der Senna S.r.l. Darüber hinaus seien jene Senna-Marken Bestandteil der Transaktion, die im Eigentum der Maresi Trademark GmbH & Co KG stehen.

Die Beratungsteams

  • Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner) und Gregor Alexander Petric (Counsel) geleitet, unterstützt von Katharina Schindler (Rechtsanwältin) und den Rechtsanwaltsanwärter:innen Dina Mutevelic, Gabor Kulcsar sowie Benjamin Pirker. Weiters beteiligt waren Teresa Waidmann, Constantin Benes, Marco Thorbauer, Franz Urlesberger, Johannes Frank (alle Partner), Nina Zafoschnig (Counsel), Alexander Pabst, Sarah Rosenthaler, Bianca Duca, Florian Terharen (alle Rechtsanwälte), Franziska Waltersdorfer, Sylwia Gorzkowska, Leo Seidl und Patrick Barabas (alle Rechtsanwaltsanwärter).
  • Bei Wildmoser/Koch & Partner waren Partnerin Beate Anzinger und Rechtsanwalt Matthias Haslmayr für Vivatis aktiv.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Infineon holt sich frisches Geld mit Kanzlei Freshfields
  2. Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells
  3. Doppelter Anleihe-Deal bei ZF Friedrichshafen mit Freshfields
  4. Austrian Anadi Bank geht an die GRAWE-Gruppe: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Omnibus: „Regulatorische Entlastung ersetzt keine Transformation“

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Infineon holt sich frisches Geld mit Kanzlei Freshfields

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Vivatis verkauft Senna an Orkla Food Ingredients: Die Berater

Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells

EU-Bauprodukteverordnung CPR ist gestartet: Neuer Ratgeber

Neu in Steuer:

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Neu in Bildung/Uni:

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

WU-Professorin: Nach­hal­tig­keits­kom­mu­ni­ka­ti­on muss aufregen

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Neu in Personalia:

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026