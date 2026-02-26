 Open menu
Business, Personalia

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

©ejn

Management. Der Aufsichtsrat der Wolford AG ernennt Marco Pozzo zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands.

Der Aufsichtsrat der Wolford AG hat beschlossen, Marco Pozzo mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands der Wolford AG zu ernennen, so eine Aussendung.

Bereits an Bord

Marco Pozzo ist bereits seit dem 7. Juli 2025 Mitglied des Vorstands der Wolford AG und fungierte bisher als stellvertretender CEO. Die Dauer der bestehenden Vorstandsbestellung bleibt unverändert und endet am 7. Juli 2028.

Als Vorstandsmitglied habe Marco Pozzo wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens initiiert und begleitet sowie die Umsetzung strategischer Prioritäten unterstützt, heißt es dazu. Pozzo folgt als CEO auf Regis Rimbert, der bereits im Jänner 2025 ausgeschieden ist.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029
  2. Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess
  3. Greiner Bio-One macht Sebastian Heiner zum neuen CEO
  4. Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Omnibus: „Regulatorische Entlastung ersetzt keine Transformation“

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Infineon holt sich frisches Geld mit Kanzlei Freshfields

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Vivatis verkauft Senna an Orkla Food Ingredients: Die Berater

Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells

EU-Bauprodukteverordnung CPR ist gestartet: Neuer Ratgeber

Neu in Steuer:

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen

Neu in Bildung/Uni:

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

WU-Professorin: Nach­hal­tig­keits­kom­mu­ni­ka­ti­on muss aufregen

Grüße an den ESC: WIFI Wien startet neuen Lehrgang zum Musikbusiness

Rouven Kanitz wird WU-Professor für Leadership and Strategic Change

Neu in Personalia:

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

CMS hat drei neue Partner und zwei neue Counsel

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Avelios erhält SAP als strategischen Investor mit Hogan Lovells

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Frisches Geld für die Expansion von Start-up Blockbrain mit Kanzlei Görg

Buchungsstart: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026