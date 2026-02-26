Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Management. Der Aufsichtsrat der Wolford AG ernennt Marco Pozzo zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands.

Der Aufsichtsrat der Wolford AG hat beschlossen, Marco Pozzo mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands der Wolford AG zu ernennen, so eine Aussendung.

Bereits an Bord

Marco Pozzo ist bereits seit dem 7. Juli 2025 Mitglied des Vorstands der Wolford AG und fungierte bisher als stellvertretender CEO. Die Dauer der bestehenden Vorstandsbestellung bleibt unverändert und endet am 7. Juli 2028.

Als Vorstandsmitglied habe Marco Pozzo wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens initiiert und begleitet sowie die Umsetzung strategischer Prioritäten unterstützt, heißt es dazu. Pozzo folgt als CEO auf Regis Rimbert, der bereits im Jänner 2025 ausgeschieden ist.