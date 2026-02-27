 Open menu
Business, Recht, Tools

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda

Linz/Wien. Dorda hat das Start-up Straion bei einer Startkapital-Finanzierung in Höhe von 1,1 Millionen Euro beraten.

Die Finanzierungsrunde stelle einen bedeutenden Meilenstein für das 2024 gegründete Technologie-Start-up aus Linz dar, so die beratende Kanzlei.

Die Plattform

Straion entwickelt eine KI-basierte Plattform, die Unternehmen bei der Umsetzung komplexer Softwareprojekte unterstützen soll. Die Lösung stelle sicher, dass sämtliche Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, Design und Technologie bereits während der Softwareentwicklung berücksichtigt werden. Angesichts des zunehmenden Einsatzes künstlicher Intelligenz werde dies immer bedeutsamer. Versprochen werden effizienterer Einsatz von Ressourcen sowie eine nachhaltige Senkung von Entwicklungs- und Betriebskosten.

Geldgeber und Berater

Die Finanzierungsrunde wurde von Marathon Venture Capital als Seed-Investor unterstützt. Im Team der Dorda Start-up Group waren Partner Lukas Herrmann (Leitung) sowie die Rechtsanwaltsanwärterinnen Bianca Schamberger und Valentina Possegger.

Die Beratung umfasste insbesondere die Strukturierung der Finanzierung, Vertragsverhandlungen sowie die laufende Unterstützung im Bereich Investor Relations, heißt es dazu. Lukas Holzer, Co-Founder Straion, lobt in einer Aussendung die Zusammenarbeit mit Kanzlei Dorda, insbesondere „die Geschwindigkeit und die fast durchgehende Verfügbarkeit des Teams“.

