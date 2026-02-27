BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

Social Media & Schulungen. Die BWB veröffentlicht ab sofort auf Linkedin Quizfragen zum Wettbewerbsrecht. Interessierte sind zur Weitergabe eingeladen.

Österreichs Bundeswettbewerbsbehörde BWB verkündet den Launch ihres neuen Social Media-Formats „#ZeitfürWettbewerb“: Jeden Donnerstag veröffentlicht die BWB demnach auf den Seiten der Microsoft-Tochter Linkedin Quizfragen mit Hintergrundinfos und aktuellen Entwicklungen im Wettbewerbsrecht.

Kronzeugen gehen an den Start

Die erste „Quizfrage der Woche“ war laut der Behörde dem Thema Kronzeugen gewidmet. Interessenten können die Quizfragen übrigens auf Anfrage für ihre Compliance Schulungen verwenden (Näheres über die BWB Kommunikation).