Das war der Juristenball 2026: Song Contest inklusive

Wien. Beim Juristenball des Juristenverbands war diesmal neben den üblichen Verdächtigen auch ESC-Sieger Johnny Logan zu Gast.

Am 14.02.2026, Valentinstag, veranstaltete der Österreichische Juristenverband wie jedes Jahr den Juristenball. Neben zahlreichen weiteren Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, begrüßte der Präsident des Juristenverbandes, Alexander T. Scheuwimmer, die amtierende Justizministein, Anna Sporrer auf dem traditionsreichen Ball in der Wiener Hofburg, heißt es in einer Aussendung.

Die Gästeliste

An juristischer Prominenz fanden sich weiters u.a. der 1. Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments a.D. Othmar Karas ein, außerdem der Präsident des VwGH Albert Posch und die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig.

Dem heuer in Wien stattfindenden European Song Contest (ESC) geschuldet, war neben Clemens Unterreiner auch Song Contest Sieger Johnny Logan einer der Stargäste und lieferte die Mitternachtseinlage: Er war der erste Künstler, der den Wettbewerb öfter als einmal gewann (1980 und 1987).

„Der wahrscheinlich älteste Ball der Welt bildet wieder einmal einen Höhepunkt der Wiener Ballsaison“, so Scheuwimmer, der dem Verband seit 2017 vorsteht und damit den Ball organisiert.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten