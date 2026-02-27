MANZ bringt alle Fachzeitschriften auf neue E-Paper-Plattform

 Open menu
Mit rund 180 Zeitschriftenausgaben pro Jahr zählt MANZ zu den führenden Anbietern juristischer Fachinformation in Österreich. Nun setzt der Verlag den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft: Ab sofort stehen sämtliche Fachzeitschriften in moderner E-Paper-Form zur Verfügung. Zum Start bietet MANZ ein attraktives Kennenlernangebot: Alle Zeitschriften  im Jahresabo zum halben Preis – wahlweise als Printabo kombiniert mit digitalem Zugang oder rein digital.

