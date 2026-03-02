 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Mittleres Management für Schulen: Novelle in Begutachtung

Erwin Schrödinger Lokal 1 ©Parlamentsdirektion / Thomas Topf

Parlament. Pflichtschulen sollen per Dienstrechtsnovelle ein mittleres Management erhalten. Jetzt läuft die Begutachtungsfrist.

Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat die entsprechende Gesetzesnovelle in Begutachtung geschickt, wie die Parlamentskorrespondenz berichtet. Die Frist für Stellungnahmen läuft bis 9. März. Damit könnte der Verfassungsausschuss noch vor der nächsten Plenarsitzung am 25. März abschließend darüber beraten.

200 Organisationen sollen sich äußern

Die Liste zur Stellungnahme eingeladener Organisationen umfasst fast 200 Stellen und Organisationen, darunter die Pädagogischen Hochschulen, Lehrergewerkschaften, Berufs- und Familienverbände, Religionsgemeinschaften und sämtliche Bildungsdirektionen.

Mit der Dienstrechtsnovelle will die Regierung ein „mittleres Management“ an allgemeinbildenden Pflichtschulen etablieren. Es soll die erst vor kurzem eingeführten pädagogisch-administrativen Fachkräfte ersetzen und nicht nur Schuldirektorinnen und Schuldirektoren, sondern auch das Lehrerkollegium von administrativen Aufgaben entlasten.

Demnach könnten etwa einzelne Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen – bei reduzierter Unterrichtsverpflichtung – spezielle Aufgaben wie die Organisation schulischer Veranstaltungen oder die Koordination von Arbeitsgruppen – übernehmen.

Je nach Größe der Schule

Wie viele Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, soll laut Gesetzentwurf von der Größe der Schule abhängen: Bei Schulen mit 40 bis 60 Lehrkräften (Vollzeitäquivalenten) soll die Unterrichtsverpflichtung beispielsweise insgesamt um 18 Wochenstunden sinken.

Zuständig für die Aufgabenverteilung und Auswahl der dafür vorgesehenen Lehrkräfte wird die Schulleitung sein, wobei das System für Volks- und Mittelschulen mit mindestens 15 Klassen bereits ab dem kommenden Schuljahr gelten soll.

225 zusätzliche Planstellen nötig

Darüber hinaus plant die Regierung, die Ressourcen für Administration auch an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) aufzustocken. An diesen Schulen und an Berufsschulen soll zudem ein flexiblerer Personaleinsatz für administrative Aufgaben ermöglicht werden. Insgesamt rechnet das Bildungsressort durch die Novelle ab dem Jahr 2027 mit jährlichen Mehrkosten von rund 19,7 Mio. €, wovon 1,28 Mio. € auf die AHS und BMHS entfallen. Rund 225 zusätzliche Planstellen könnten demnach an den Pflichtschulen ab dem kommenden Schuljahr nötig sein.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Sozialversicherung zahlt künftig die Strafen für ihre Funktionäre
  2. Wegen Pleitewelle: Insolvenzfonds-Beitrag droht zu steigen
  3. Produktivitätsbericht zu Österreich: 10 Reformtipps für den Standort
  4. Nationalrat will mehr Rechtssicherheit für „Ethical Hacking“ schaffen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Omnibus: „Regulatorische Entlastung ersetzt keine Transformation“

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Fressnapf macht Mike Podobrin zum Österreich-Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

OGH streicht vier Klauseln von Kundenbindungsprogramm myUNIQA

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Mittleres Management für Schulen: Novelle in Begutachtung

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

Neu in Steuer:

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Neu in Bildung/Uni:

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Neues Labor der TU Graz erforscht die Schienenfahrzeuge der Zukunft

Neu in Personalia:

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda

MANZ bringt alle Fachzeitschriften auf neue E-Paper-Plattform