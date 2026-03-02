 Open menu
Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Georg Wilfing ©Seminar Oberlaa / LexisNexis

Steuerberatung. Wie Profis mit der Komplexitätsflut in Steuerrecht und Bilanzierung fertig werden, schildert Georg Wilfling vom Seminar Oberlaa. Dort gibt es im März das Update dazu.

Aktuelle Fortbildung ist die Antwort auf die wachsende Komplexitätsflut bei Steuerrecht und Bilanzierung – und nun ist es wieder soweit, so STB Mag. Georg Wilfling, Vortragender beim Seminar Oberlaa: Das Seminar Oberlaa positioniert sich als Fortbildungsfixpunkt für Steuer & Rechnungswesen und ist seit einiger Zeit „part of“ LexisNexis. Demnächst gehen die neuen Fortbildungsangebote an den Start, die als Werkzeug die Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 abdecken (zum Team gehören dabei auch Robert Baumert, Gabriele Hackl und Sandra Huber).

Die Herausforderungen bei Bilanzierung und Steuerberatung

Der Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) äußerte sich kritisch zum hohen Prüfungsdruck infolge des Betrugsbekämpfungsgesetzes und zur Komplexität der Materie, so Wilfing: „Komplexität und Zeitdruck sind eine Mischung, da muss man bei den laufenden Gesetzesänderungen einfach sattelfest sein. Aber um da Schritt zu halten, müsste man wiederum Zeit investieren, die man nicht hat.“

Mit dem Seminar Oberlaa biete man zwei Mal im Jahr einen kompakten, praxisnahen Rundumblick zu aktuellen Fragen in Steuerrecht und Rechnungswesen. „So aufbereitet, dass man’s wirklich versteht und sofort in der Arbeit anwenden kann“, so Wilfing. Um sich rechtzeitig für die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 zu rüsten, sei ein entsprechendes Update jetzt nötig. Dabei setzt das Seminar Oberlaa auf Fortbildung als Online-Videos „on demand“.

Neue Online-Videos ab 26. März 2026

Die Videos sollen vor allem Flexibilität bringen: Ab 26. März 2026 stehen die Online-Videos bereit, und man kann diese bis 30. Juni 2026 abrufen – so, wie es der persönliche Terminplan zulässt, erläutert Wilfing das Konzept. Damit soll im Abschlussstress oder wenn Mandate drängen rasch die notwendige Information zur Verfügung stehen.

Zu den aktuellen Themen zählen demnach u.a. Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss inklusive Bilanzierungsthemen, dazu der Gewinnfreibetrag mit Optimierungsfragen und Fallbeispielen. „Ein großer Block ist die Umsatzsteuer – von Rechnungslegung über den Vorsteuerausschluss bei bestimmten Immobilien bis zum neuen Steuersatz bei Grundnahrungsmitteln“, so Wilfing.

Auch ImmoESt und GrESt, Themen rund um Kapitalgesellschaften und Vereine sowie Verfahrensrecht, FinanzOnline und Registrierkassen stehen auf dem Programm. Auch die im Alltag der Steuerprofis so wichtigen Themen Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle werden abgedeckt, außerdem Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte.

„Übersetzen in klare, sichere Entscheidungen“

Steuerrecht kann kompliziert sein, aber es muss nicht kompliziert erklärt werden, so Wilfing: „Mir taugt dieses Übersetzen in klare, sichere Entscheidungen.“ Das Seminar Oberlaa-Team, zu dem auch Robert Baumert, Gabriele Hackl und Sandra Huber gehören, ist eingespielt und „es macht wirklich Freude uns durch komplizierte Regelungen durchzubeißen, um eine klare Erklärung zu finden, fast wie ein Puzzle, das dann ein schönes Bild ergibt.“ Die Seminar Oberlaa-Videos sind ab 26. 3.2026 als On-Demand-Format abrufbar.

 

