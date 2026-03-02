 Open menu
Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Roland Juill ©bpv Hügel

Wien/Mödling. Kanzlei bpv Hügel gibt die Ernennung von Roland Juill zum Partner bekannt. Seine Themen sind der Kapitalmarkt sowie M&A.

Mit der Ernennung von Juill stärke die Wirtschaftsrecht die Transaktionsberatung an der Schnittstelle von Gesellschaftsrecht, M&A und Kapitalmarktrecht, so eine Aussendung. Roland Juill habe in den vergangenen Jahren in diesen Bereichen wegweisende Transaktionen der Kanzlei geprägt und verantwortet, die häufig durch ihre innovative Strukturierung Beachtung fanden, wie es heißt.

Aktiv war er übrigens u.a. bei Transaktionen im Zusammenhang mit Immofinanz/s Immo, BayWa/RWA, CPI/Vienna Marriott oder Strabag.

Die Laufbahn

Roland Juill studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und hat 2014 als Rechtsanwaltsanwärter bei bpv Hügel begonnen. 2018 wurde er als Rechtsanwalt in Österreich zugelassen.

„Mit Roland Juill im Partnerkreis setzt bpv Hügel konsequent auf Wachstum und Spezialisierung im Transaktionsbereich“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner bei bpv Hügel.

