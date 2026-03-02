Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Veranstaltung. Im Februar 2026 fand der „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law erstmals in Klagenfurt statt. Dabei ging es wieder um die jüngsten Entwicklungen bei Legal Tech.

Der „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law fand am 23. Februar 2026 zum ersten Mal in Klagenfurt statt. Bei der Veranstaltung drehte sich wieder alles um aktuelle Entwicklungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Legal Tech in der juristischen Praxis.

„KI verändert die juristische Arbeit in rasantem Tempo. Gerade kleine und mittlere Kanzleien können mit dem gezielten Einsatz von Legal Tech effizienter arbeiten, Qualität und Geschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig neue Services entwickeln“, so Sophie Martinetz, Gründerin von Future-Law, die durch das Programm führte.

Von Worksflows bis zu Ethik

Die Begrüßung erfolgte laut Aussendung durch Siegfried Huber (Vorstandsdirektor Kärntner Sparkasse), Bernhard Fink (Präsident Rechtsanwaltskammer Kärnten) und Katharina Haiden-Fill (Vizepräsidentin Kärntner Notariatskammer).

Den inhaltlichen Auftakt setzte Andreas Geyrecker (LexisNexis) mit dem Vortrag „Integrierte Legal AI Workflows – verbunden mit Ihrem Wissen. Gestützt auf verlässliche Quellen“. Er analysierte, wie KI-gestützte Workflows in der juristischen Praxis einen Mehrwert liefern, wenn sie nahtlos an bestehende Abläufe und internes Wissen angebunden sind. Im Fokus standen dabei zitierfähige Quellen, die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und konkrete Einsatzszenarien.

Im Anschluss beleuchtete Martina Sebastian (Amiblu Holding GmbH) das Potenzial von Contract Lifecycle Management (CLM) im Vertragsmanagement. Sie gab dabei Einblicke in typische Herausforderungen wie Prozessharmonisierung, Datenmigration sowie organisatorische und kulturelle Akzeptanzfragen.

Bei einer abschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Dietmar Jahnel (Uni Salzburg), Susanne Mortimore (LexisNexis) und Birgitta Winkler (EQ Law Winkler) unter dem Titel „Ethik und Recht in der KI-Ära“ über die verantwortungsvolle Nutzung von KI-Tools, über Qualitätskriterien und rechtliche Rahmenbedingungen.