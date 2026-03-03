Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Neue Studien. Die österreichischen Hochschulen bieten erstmals ein Masterstudium Psychotherapie an. So funktioniert die Uni-übergreifende Zusammenarbeit.

An zehn österreichischen Universitäten gibt es ab sofort den neuen Psychotherapie-Master, wobei mehrere Verbünde gemeinsam agieren: So gibt es den Verbund West-Mitte (Tirol, Salzburg, Oberösterreich), den Verbund der steirischen Hochschulen Uni Graz und Medizin-Uni Graz sowie den Verbund von Uni- und Medizin-Uni Wien und die beiden im Alleingang angebotenen Master der Universität für Weiterbildung Krems und der Uni Klagenfurt. Dabei stehen insgesamt 500 Plätze zur Verfügung, für die ein Aufnahmeverfahren absolviert werden muss.

Die Uni Graz und die Med Uni Graz schildern in einer Aussendung, wie ihr gemeinsamer Weg zum neuen Psychotherapie-Master organisiert ist.

So erhält man einen Master in Psychotherapie in der Steiermark

Zugelassen sind laut Aussendung Personen, die einschlägige Bachelorstudien oder einschlägige Ausbildungen auf Bachelor-Niveau absolviert haben. Insgesamt gibt es 140 Studienplätze in Graz.

An der Med Uni Graz tauchen Studierende in die medizinischen Grundlagen ein und bekommen im klinischen Setting Einblick in die praktische Arbeit. Auch die Spezialisierung auf Psychoanalyse und psychodynamische Ansätze erfolgt hier.

An der Uni Graz lernen die angehenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die psychologischen Aspekte des Berufs kennen und können sich auf humanistische, systemische oder verhaltenstherapeutische Ansätze spezialisieren.

Am neu gegründeten Zentrum für Psychotherapie können die Studierenden praktische Erfahrung bei der psychotherapeutischen Behandlung sammeln. Nach dem Masterstudium folgt ein dritter Ausbildungsabschnitt in clusterspezifischen Verfahren bei spezialisierten Ausbildungseinrichtungen.

Der Ablauf

Interessierte Personen, die sich für das Studienjahr 2026/27 um einen Studienplatz bewerben möchten, müssen zuerst ein Online-Self-Assessment bis zum 7. April 2026 durchführen. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Code, der bei der Internet-Anmeldung eingesetzt werden muss.

Ist dies erledigt, erhalten die Studienwerber bis zum 31. Mai 2026 Informationen zum Status ihrer Anmeldung. Der Aufnahmetest wird am 6. Juli 2026 in Graz stattfinden. Die Ergebnisse werden Anfang August bekannt gegeben, heißt es.

„Theorie und Praxis eng verzahnt“

„Die erstmalige akademische Verankerung des Psychotherapie-Studiums in Österreich ist ein wichtiger Schritt für Qualität und Versorgung. Durch die enge Kooperation von Universität Graz und Med Uni Graz und die Anbindung an die Lehrkrankenhäuser der Med Uni Graz können wir langjährige Expertise einbringen und sicherstellen, dass Theorie und Praxis von Beginn an eng verzahnt sind“, so Erwin Petek, Vizerektor für Studium und Lehre an der Med Uni Graz.

Cathrine Walter-Laager, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Uni Graz: „Durch die Bündelung der Kernkompetenzen der Universität Graz einerseits und der Medizinischen Universität andererseits erhalten die Studierenden eine Ausbildung auf Top-Niveau und tragen einen wesentlichen Beitrag zur psychosozialen Versorgung in Österreich bei.“

