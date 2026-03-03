 Open menu
Bildung & Uni

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Uni Graz Hauptgebäude ©Uni Graz / cp-pictures

Neue Studien. Die österreichischen Hochschulen bieten erstmals ein Masterstudium Psychotherapie an. So funktioniert die Uni-übergreifende Zusammenarbeit.

An zehn österreichischen Universitäten gibt es ab sofort den neuen Psychotherapie-Master, wobei mehrere Verbünde gemeinsam agieren: So gibt es den Verbund West-Mitte (Tirol, Salzburg, Oberösterreich), den Verbund der steirischen Hochschulen Uni Graz und Medizin-Uni Graz sowie den Verbund von Uni- und Medizin-Uni Wien und die beiden im Alleingang angebotenen Master der Universität für Weiterbildung Krems und der Uni Klagenfurt. Dabei stehen insgesamt 500 Plätze zur Verfügung, für die ein Aufnahmeverfahren absolviert werden muss.

Die Uni Graz und die Med Uni Graz schildern in einer Aussendung, wie ihr gemeinsamer Weg zum neuen Psychotherapie-Master organisiert ist.

So erhält man einen Master in Psychotherapie in der Steiermark

Zugelassen sind laut Aussendung Personen, die einschlägige Bachelorstudien oder einschlägige Ausbildungen auf Bachelor-Niveau absolviert haben. Insgesamt gibt es 140 Studienplätze in Graz.

  • An der Med Uni Graz tauchen Studierende in die medizinischen Grundlagen ein und bekommen im klinischen Setting Einblick in die praktische Arbeit. Auch die Spezialisierung auf Psychoanalyse und psychodynamische Ansätze erfolgt hier.
  • An der Uni Graz lernen die angehenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die psychologischen Aspekte des Berufs kennen und können sich auf humanistische, systemische oder verhaltenstherapeutische Ansätze spezialisieren.

Am neu gegründeten Zentrum für Psychotherapie können die Studierenden praktische Erfahrung bei der psychotherapeutischen Behandlung sammeln. Nach dem Masterstudium folgt ein dritter Ausbildungsabschnitt in clusterspezifischen Verfahren bei spezialisierten Ausbildungseinrichtungen.

Der Ablauf

Interessierte Personen, die sich für das Studienjahr 2026/27 um einen Studienplatz bewerben möchten, müssen zuerst ein Online-Self-Assessment bis zum 7. April 2026 durchführen. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Code, der bei der Internet-Anmeldung eingesetzt werden muss.

Ist dies erledigt, erhalten die Studienwerber bis zum 31. Mai 2026 Informationen zum Status ihrer Anmeldung. Der Aufnahmetest wird am 6. Juli 2026 in Graz stattfinden. Die Ergebnisse werden Anfang August bekannt gegeben, heißt es.

„Theorie und Praxis eng verzahnt“

„Die erstmalige akademische Verankerung des Psychotherapie-Studiums in Österreich ist ein wichtiger Schritt für Qualität und Versorgung. Durch die enge Kooperation von Universität Graz und Med Uni Graz und die Anbindung an die Lehrkrankenhäuser der Med Uni Graz können wir langjährige Expertise einbringen und sicherstellen, dass Theorie und Praxis von Beginn an eng verzahnt sind“, so Erwin Petek, Vizerektor für Studium und Lehre an der Med Uni Graz.

Cathrine Walter-Laager, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Uni Graz: „Durch die Bündelung der Kernkompetenzen der Universität Graz einerseits und der Medizinischen Universität andererseits erhalten die Studierenden eine Ausbildung auf Top-Niveau und tragen einen wesentlichen Beitrag zur psychosozialen Versorgung in Österreich bei.“

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act
  2. WU-Master klettert im Financial Times-Ranking auf Platz 18
  3. TU Graz startet zweijähriges KI-Studium: „Artificial Intelligence Engineering“
  4. TU Graz und Uni Bozen vergeben ab Herbst gemeinsamen Doppel-Master

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Omnibus: „Regulatorische Entlastung ersetzt keine Transformation“

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Reisebüros zum Iran-Krieg: „Kein Geld zurück im Internet“

OGH streicht vier Klauseln von Kundenbindungsprogramm myUNIQA

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Mittleres Management für Schulen: Novelle in Begutachtung

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neu in Steuer:

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Neu in Bildung/Uni:

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Neu in Personalia:

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda