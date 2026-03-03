 Open menu
Business, Motor

Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Stephanie Ernst, Cédric Borremans, Maximilian Lemberger, Burkhard W.R. Ernst ©stefanjoham.com

Autohandel. Die Rainer Gruppe, seit 50 Jahren Händler für Mazda, hisst die Toyota-Flagge und steigt in den Bereich Nutzfahrzeuge ein, inklusive Flotten-Services.

Die Rainer Gruppe mit Sitz in Wien, seit rund 50 Jahren heimischer Autohändler von Mazda Neuwagen, startet laut einer Aussendung eine zusätzliche neue Partnerschaft mit Toyota Austria und steigt damit auch in den Nutzfahrzeug-Markt ein.

„Ich bin überzeugt, dass wir mit Toyota Austria den richtigen Partner gefunden haben, um vom aktuellen Marktwachstum zu profitieren“, so Maximilian Lemberger, Geschäftsführer der Rainer KFZ Handels GmbH.

„Bei den Pkw-Modellen bietet Toyota sechs Elektro, drei Plug-In Hybrid, acht Hybrid, einen Mild-Hybrid Diesel, zwei Diesel Transporter, einen Hochleistungs-Benziner und ein Wasserstoff-Fahrzeug an, womit heuer 95% des Volumens elektrifiziert sein werden“, so Cédric Borremans, Geschäftsführer von Toyota Austria. Dazu kommen bei den Lkw-Modellen vier Elektro- und vier Diesel-Fahrzeuge.

Einstieg ins Nutzfahrzeug-Segment

Mit der hinzugekommenen Toyota-Partnerschaft eröffne sich das Familienunternehmen auch ein neues Marktsegment. „In der breiten Öffentlichkeit waren wir bisher vor allem als zuverlässiger Mobilitätspartner für ein- und zweispurige Fahrzeuge der Marken Mazda, Yamaha, Vespa und Piaggio bekannt. Durch die neue Partnerschaft mit Toyota werden wir nicht nur den Privatkundenbereich ausbauen, sondern steigen mit neuen Services für den Gewerbe- und den Flottenbereich auch ins Nutzfahrzeug-Segment ein“, so Geschäftsführer Maximilian Lemberger.

In diesem Bereich will die Rainer Gruppe unter anderem mit individuellen Lösungen für das Fuhrparkmanagement punkten: „Unser neues Angebot richtet sich auch und besonders an die Wiener Taxi-Unternehmen, bei denen sich die Marke Toyota mittlerweile größter Beliebtheit erfreut, wie man verschiedenen Medienberichten entnehmen kann“, so Lemberger.

Sieben neue Modelle

Warum die Wahl eines neuen Partners auf die Rainer Gruppe gefallen ist, erklärt Toyota Austria-Geschäftsführer Cédric Borremans so: „Für uns ist die Rainer Gruppe ein starker Partner, der seit Jahrzehnten im Automobilhandel erfolgreich ist und über große Erfahrung mit asiatischen Marken verfügt.“ Zudem verkörpere das Unternehmen den Toyota-Ansatz von Fahrzeugvertrieb, Finanzierung bzw. Leasing und Versicherung aus einer Hand.

Toyota hat im Vorjahr in Europa mit rund 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen einen neuen Allzeitrekord erzielt. In Österreich liegt die Marke aktuell auf Platz acht. Laut eigenen Angaben will das im Jahr 1937 gegründete japanische Unternehmen heuer sieben neue Elektro- und Hybrid-Modelle auf den Markt bringen.

Der Ursprung der Rainer Gruppe geht zurück auf das Jahr 1959. Die von den Familien Ernst und Lemberger geführte Gruppe umfasst neben dem KFZ-Bereich aktuell unter anderem neun Hotels und diverse Immobilien.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Autokonzern Daimler setzt auf Open Source-KI LibreChat
  2. Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte
  3. Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft
  4. Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Omnibus: „Regulatorische Entlastung ersetzt keine Transformation“

Viel Geld für KI? Gerne, aber zeig uns deinen Plan, sagen Investoren

Österreichs CFOs konzentrieren sich auf Kosten- und Prozessoptimierung

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

OGH streicht vier Klauseln von Kundenbindungsprogramm myUNIQA

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Mittleres Management für Schulen: Novelle in Begutachtung

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

Neu in Steuer:

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Aufmarsch am Beratermarkt: So will Rödl in Österreich expandieren

Neu in Bildung/Uni:

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Blog RECHT.ethisch ist jetzt auch ein Buch bei Facultas

Neu in Personalia:

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Dorda: Neues Management Committee mit Andreas Zahradnik, Christian Ritschka

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda

MANZ bringt alle Fachzeitschriften auf neue E-Paper-Plattform