Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Autohandel. Die Rainer Gruppe, seit 50 Jahren Händler für Mazda, hisst die Toyota-Flagge und steigt in den Bereich Nutzfahrzeuge ein, inklusive Flotten-Services.

Die Rainer Gruppe mit Sitz in Wien, seit rund 50 Jahren heimischer Autohändler von Mazda Neuwagen, startet laut einer Aussendung eine zusätzliche neue Partnerschaft mit Toyota Austria und steigt damit auch in den Nutzfahrzeug-Markt ein.

„Ich bin überzeugt, dass wir mit Toyota Austria den richtigen Partner gefunden haben, um vom aktuellen Marktwachstum zu profitieren“, so Maximilian Lemberger, Geschäftsführer der Rainer KFZ Handels GmbH.

„Bei den Pkw-Modellen bietet Toyota sechs Elektro, drei Plug-In Hybrid, acht Hybrid, einen Mild-Hybrid Diesel, zwei Diesel Transporter, einen Hochleistungs-Benziner und ein Wasserstoff-Fahrzeug an, womit heuer 95% des Volumens elektrifiziert sein werden“, so Cédric Borremans, Geschäftsführer von Toyota Austria. Dazu kommen bei den Lkw-Modellen vier Elektro- und vier Diesel-Fahrzeuge.

Einstieg ins Nutzfahrzeug-Segment

Mit der hinzugekommenen Toyota-Partnerschaft eröffne sich das Familienunternehmen auch ein neues Marktsegment. „In der breiten Öffentlichkeit waren wir bisher vor allem als zuverlässiger Mobilitätspartner für ein- und zweispurige Fahrzeuge der Marken Mazda, Yamaha, Vespa und Piaggio bekannt. Durch die neue Partnerschaft mit Toyota werden wir nicht nur den Privatkundenbereich ausbauen, sondern steigen mit neuen Services für den Gewerbe- und den Flottenbereich auch ins Nutzfahrzeug-Segment ein“, so Geschäftsführer Maximilian Lemberger.

In diesem Bereich will die Rainer Gruppe unter anderem mit individuellen Lösungen für das Fuhrparkmanagement punkten: „Unser neues Angebot richtet sich auch und besonders an die Wiener Taxi-Unternehmen, bei denen sich die Marke Toyota mittlerweile größter Beliebtheit erfreut, wie man verschiedenen Medienberichten entnehmen kann“, so Lemberger.

Sieben neue Modelle

Warum die Wahl eines neuen Partners auf die Rainer Gruppe gefallen ist, erklärt Toyota Austria-Geschäftsführer Cédric Borremans so: „Für uns ist die Rainer Gruppe ein starker Partner, der seit Jahrzehnten im Automobilhandel erfolgreich ist und über große Erfahrung mit asiatischen Marken verfügt.“ Zudem verkörpere das Unternehmen den Toyota-Ansatz von Fahrzeugvertrieb, Finanzierung bzw. Leasing und Versicherung aus einer Hand.

Toyota hat im Vorjahr in Europa mit rund 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen einen neuen Allzeitrekord erzielt. In Österreich liegt die Marke aktuell auf Platz acht. Laut eigenen Angaben will das im Jahr 1937 gegründete japanische Unternehmen heuer sieben neue Elektro- und Hybrid-Modelle auf den Markt bringen.

Der Ursprung der Rainer Gruppe geht zurück auf das Jahr 1959. Die von den Familien Ernst und Lemberger geführte Gruppe umfasst neben dem KFZ-Bereich aktuell unter anderem neun Hotels und diverse Immobilien.

