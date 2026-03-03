Reisebüros zum Iran-Krieg: „Kein Geld zurück im Internet“

Tourismus & Reiseregeln. Wer sein Hotel einzeln gebucht hat, bleibt wahrscheinlich auf seinen Kosten sitzen, so Reisebüro-Obmann Kadanka.

Wer in den kommenden Tagen seinen Urlaub antreten will und dazu Flüge über die Golfregion gebucht hat, muss um sein Geld bangen, so die Wiener Reisebüros in einer Aussendung. Diese Gefahr bestehe nicht, wenn die Ferien als Pauschalreise im Reisebüro gebucht wurde, heißt es. Dann gebe es – wenn die Gäste den Urlaubsort nicht erreichen können – das Geld zurück.

„Kommt der Urlaub nicht zustande, weil es die Flüge nicht gibt und der Veranstalter keinen Alternativflug anbieten kann, bekommt man sein Geld zurück“, so Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer Wien. Anders sehe es aus, wenn man seinen Urlaub nicht als Pauschalreise, sondern einzelne Reisebestandteile direkt bucht.

Das Flugticket wird erstattet, doch das Hotel hat offen

„Hat man den Flug direkt bei der Airline gebucht und auch das Hotel etwa über eine Buchungsplattform im Internet, greift die Pauschalreiserichtlinie nicht. Zwar wird einem die Fluglinie den Flug erstatten, aber auf den Hotelkosten bleibt man sitzen. Denn das Hotel in Thailand, auf den Malediven oder wo man auch hinfliegen wollte, hat ja offen und hält das Zimmer bereit“, so Kadanka.

Er rät dazu, im Reisebüro zu buchen, auch wenn man sich seine Traumreise selbst zusammenstellen will: „Wenn man im Reisebüro sagt mit welcher Airline man in welches Hotel will und das Reisebüro stellt diesen Urlaub dann zusammen und legt dafür eine Gesamtrechnung, wird der Urlaub zur Pauschalreise. Und auch da wird das Reisebüro jetzt versuchen eine alternative Flugverbindung zu finden. Wenn das nicht klappt, gibt es das gesamte Geld retour und nicht nur den Fluganteil“, so der Reisebüro-Obmann.

Natürlich können auch Individualreisende versuchen, ihr Zielhotel in Asien mit einem anderen Flug zu erreichen, der nicht über das Kriegsgebiet führt. Vielleicht gibt es auch eine Reiserücktrittsversicherung, die helfen kann – allerdings nur dann, wenn ihre Bedingungen solche Ereignisse abdecken. Tipps für Reisende in der Region gibt es beim Außenministerium.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten