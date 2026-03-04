FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Wien. Wirtschaftskanzlei FSM hat mit Florian Nikolai (34) einen neuen Counsel. Seine Themen sind M&A und Corporate.

Der gebürtige Burgenländer Florian Nikolai ist laut einer Aussendung auf M&A-Transaktionen (Private Equity, Venture Capital, Real Estate), Gesellschaftsrecht und Corporate Litigation spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liege in den Branchen Automotive und Life Sciences.

Die Laufbahn

Dr. Florian Nikolai ist seit 2021 als Rechtsanwalt eingetragen und schloss 2022 das Doktoratsstudium an der Uni Wien ab. Von ihm ist u.a. „Gerichtsstandsvereinbarungen für kapitalmarktrechtliche Ansprüche in Satzungen und Emissionsbedingungen“ (Facultas 2022) erschienen.

Nikolai hat ein Secondment als Head of Corporate Office & Capital Markets bei einer börsennotierten Immobilien-Investmentgesellschaft absolviert und war zuletzt im Corporate/M&A-Team von Dorda sowie als Co-Leiter der Automotive & Mobility Praxisgruppe tätig.

Hannes Havranek, Partner der Kanzlei FSM: „Seine Branchenexpertise, insbesondere im Automotive- und Life-Sciences-Bereich, wird unseren Mandantinnen und Mandanten einen spürbaren Mehrwert bieten.“