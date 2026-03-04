Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

Wien. DLA Piper ernennt Rechtsanwältin Veronika Appl zur neuen Head of IPT (Intellectual Property & Technology) in Österreich.

DLA Piper hat Rechtsanwältin Veronika Appl als neue Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich ernannt. Damit setze die global tätige Wirtschaftskanzlei ein deutliches Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Praxisgruppe in Wien, so eine Aussendung.

Laufbahn und Aufgaben

Dr. Veronika Appl, LL.M. weist demnach umfassende Erfahrung in komplexen Mandaten des Geistigen Eigentums, des Lauterkeitsrechts und regulatorischen Rechts auf, stehe für strategische Beratung an der Schnittstelle von Innovation, Digitalisierung und Recht und werde den Ausbau ihres Bereichs gezielt vorantreiben.

Die österreichische DLA Piper-Anwältin berät demnach nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten zu den Schwerpunkten Marken, Designs, Patenten, Urheberrecht, Marketing und unlautere Geschäftspraktiken. Dabei geht es neben den rechtlichen Aspekten der Corporate Identity und Strategien zum Geistigen Eigentum auch um vertragliche Lösungen und M&A-Transaktionen. Appl ist auch im Bereich Litigation aktiv und vertritt Mandanten in streitigen Angelegenheiten vor Gerichten und Patentämtern sowie in verwaltungs- und verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren.

Konsumgüter und Life Sciences

In den Sektoren Konsumgüter und Life Sciences weise Appl zudem eine umfassende regulatorische Fachkompetenz auf, die sich von Lebensmitteln und Kosmetika bis hin zu Arzneimitteln und Medizinprodukten spannt; sie leitet sie den Sektor Consumer Goods, Food & Retail der Kanzlei in Österreich. Zu ihrer Beratungstätigkeit gehören auch alle Aspekte des Kunstrechts.

Appl ist Fachautorin (u.a. „Handbuch Personengesellschaften“, Linde) und lehrt Wettbewerbsrecht an der Universität Wien sowie IP-Recht an der Universität für Weiterbildung Krems.

Rankings und Statement

Im Chambers Global Ranking 2026 wird Veronika Appl als „Up and Coming“ für den Bereich IP in Österreich gerankt und ist als „Practitioner of the Year (Law Firms)“ für Österreich, EMEA, Managing IP Awards 2026 nominiert.

Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich: „Mit unserer langjährigen Kollegin Veronika Appl gewinnen wir eine äußerst kompetente und strategisch denkende Führungspersönlichkeit an der Spitze unserer IPT-Praxis in Österreich. Dank ihrer umfassenden Erfahrung und ihres feinen Gespürs für die Bedürfnisse unserer Mandantinnen und Mandanten stärkt sie unsere etablierte Praxisgruppe nachhaltig und stellt zugleich eine wertvolle Bereicherung für unser Team dar.“

Veronika Appl, Head of IPT bei DLA Piper Österreich: „Ich freue mich sehr darauf, die Praxisgruppe IPT am Standort Wien zu leiten, weiterzuentwickeln und auszubauen. Von besonderer Bedeutung ist für mich, innovative Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ideen, Produkte und Geistiges Eigentum strategisch zu schützen und erfolgreich am Markt zu positionieren.“

