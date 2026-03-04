 Open menu
Business, M&A, Recht

WEB Windenergie verkauft E-Ladestellen-Tochter ella: Die Berater

Claudia Steegmüller ©Taylor Wessing

Erneuerbare & Anwälte. Die WEB Windenergie AG verkauft ihren E- Ladestellenanbieter ella an Wien Energie. Taylor Wessing und E+H sind aktiv.

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat das österreichische Energieerzeugungsunternehmen WEB Windenergie AG beim Verkauf des E-Ladestellenanbieters ella an die Wien Energie beraten. Damit will WEB – ein Pionier unter den Anbietern erneuerbarer Energie in Österreich – sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Verkaufsvereinbarung wurde laut einer Aussendung am 25.02.2026 unterzeichnet und trat noch am selben Tag in Kraft.

Die Beratungsteams

Die Beratung des Verkäufers erfolgte durch ein Team unter der Leitung der Taylor Wessing Wien Partner Peter Solt (Energy/Real Estate) und Claudia Steegmüller (Corporate/M&A). Unterstützt wurden sie von Partnerin Karolin Andréewisch-Wallner (Employment), Partner Andreas Schütz (IT) sowie den Associates der jeweiligen Teams. Wien Energie als Käufer von ella wurde von einem Team der Kanzlei E+H Rechtsanwälte (Lead Partner Marco Steiner) rechtlich begleitet

Klare Trennung als Herausforderung

„Eine zentrale Herausforderung bei dieser Transaktion bestand in der rechtlichen und regulatorischen Trennung des E-Mobilitätsgeschäfts von den übrigen Aktivitäten der Muttergesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der energie- und infrastrukturrechtlichen Vorgaben“, so Peter Solt. Taylor Wessing hatte den Klienten zuletzt bei beim Verkauf des Wasserkraftwerks Imst beraten.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel
  2. Wienerberger AG kauft Italcer Group in zwei Schritten: Die Berater
  3. Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill
  4. Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

WEB Windenergie verkauft E-Ladestellen-Tochter ella: Die Berater

Reisebüros zum Iran-Krieg: „Kein Geld zurück im Internet“

OGH streicht vier Klauseln von Kundenbindungsprogramm myUNIQA

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neu in Steuer:

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Neu in Bildung/Uni:

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Neu in Personalia:

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda