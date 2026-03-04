WEB Windenergie verkauft E-Ladestellen-Tochter ella: Die Berater

Erneuerbare & Anwälte. Die WEB Windenergie AG verkauft ihren E- Ladestellenanbieter ella an Wien Energie. Taylor Wessing und E+H sind aktiv.

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat das österreichische Energieerzeugungsunternehmen WEB Windenergie AG beim Verkauf des E-Ladestellenanbieters ella an die Wien Energie beraten. Damit will WEB – ein Pionier unter den Anbietern erneuerbarer Energie in Österreich – sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Verkaufsvereinbarung wurde laut einer Aussendung am 25.02.2026 unterzeichnet und trat noch am selben Tag in Kraft.

Die Beratungsteams

Die Beratung des Verkäufers erfolgte durch ein Team unter der Leitung der Taylor Wessing Wien Partner Peter Solt (Energy/Real Estate) und Claudia Steegmüller (Corporate/M&A). Unterstützt wurden sie von Partnerin Karolin Andréewisch-Wallner (Employment), Partner Andreas Schütz (IT) sowie den Associates der jeweiligen Teams. Wien Energie als Käufer von ella wurde von einem Team der Kanzlei E+H Rechtsanwälte (Lead Partner Marco Steiner) rechtlich begleitet

Klare Trennung als Herausforderung

„Eine zentrale Herausforderung bei dieser Transaktion bestand in der rechtlichen und regulatorischen Trennung des E-Mobilitätsgeschäfts von den übrigen Aktivitäten der Muttergesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der energie- und infrastrukturrechtlichen Vorgaben“, so Peter Solt. Taylor Wessing hatte den Klienten zuletzt bei beim Verkauf des Wasserkraftwerks Imst beraten.