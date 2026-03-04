Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Wien. Die aktuellen Änderungen im Finanzstrafrecht stimmen Kanzlei BDO bedenklich: Am 17. März widmet sie ihnen einen Event.

Die aktuellen Änderungen im Finanzstrafrecht werfen zahlreiche neue Fragen auf, die für Unternehmen von großer Bedeutung sind, heißt es in einer Information des Beratungsunternehmens BDO Austria.

Insbesondere die Einführung eines neuen Straftatbestands im Zusammenhang mit der Geltendmachung zu hoher Verluste stimmt die BDO-Steuerberater und Wirtschaftsprüfer demnach bedenklich. Diese berge nämlich „erhebliche Risiken“.

Die Veranstaltung

Bei dem „Tax Tuesday“ von BDO am 17.3.2026 geht es laut Ankündigung um praxisorientierte Einblicke in aktuelle finanzstrafrechtliche Risiken. Behandelt werden demnach der Stand der Dinge hinsichtlich FinStrG, WiEReG u.a. sowie präventive Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten im Ernstfall, insbesondere auch im Umfeld einer Betriebsprüfung.

Die Vortragenden sind Andreas Reisinger, Steuerberater und Partner bei BDO (Leiter Expert Center für Finanzstraf- und Verfahrensrecht) sowie Lorenz Schilling, Senior Manager und Mitglied des Expert Centers.