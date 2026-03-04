 Open menu
Steuer, Veranstaltung

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

©ejn

Wien. Die aktuellen Änderungen im Finanzstrafrecht stimmen Kanzlei BDO bedenklich: Am 17. März widmet sie ihnen einen Event.

Die aktuellen Änderungen im Finanzstrafrecht werfen zahlreiche neue Fragen auf, die für Unternehmen von großer Bedeutung sind, heißt es in einer Information des Beratungsunternehmens BDO Austria.

Insbesondere die Einführung eines neuen Straftatbestands im Zusammenhang mit der Geltendmachung zu hoher Verluste stimmt die BDO-Steuerberater und Wirtschaftsprüfer demnach bedenklich. Diese berge nämlich „erhebliche Risiken“.

Die Veranstaltung

Bei dem „Tax Tuesday“ von BDO am 17.3.2026 geht es laut Ankündigung um praxisorientierte Einblicke in aktuelle finanzstrafrechtliche Risiken. Behandelt werden demnach der Stand der Dinge hinsichtlich FinStrG, WiEReG u.a. sowie präventive Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten im Ernstfall, insbesondere auch im Umfeld einer Betriebsprüfung.

Die Vortragenden sind Andreas Reisinger, Steuerberater und Partner bei BDO (Leiter Expert Center für Finanzstraf- und Verfahrensrecht) sowie Lorenz Schilling, Senior Manager und Mitglied des Expert Centers.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“
  2. Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“
  3. Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co
  4. LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Rainer Gruppe steigt mit Toyota in den Markt für Nutzfahrzeuge ein

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

WEB Windenergie verkauft E-Ladestellen-Tochter ella: Die Berater

Reisebüros zum Iran-Krieg: „Kein Geld zurück im Internet“

OGH streicht vier Klauseln von Kundenbindungsprogramm myUNIQA

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neu in Steuer:

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Seminar Abgabenbetrug für Steuerprofis: Registrierkasse & Co

LeitnerLeitner und LeitnerLaw mit vier neuen Directors

Neu in Bildung/Uni:

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Neu in Personalia:

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Wolford AG befödert den Vize zum neuen CEO

Leichtathletin Caroline Bredlinger gewinnt den Justizsportaward

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht

1,1 Mio. Euro für KI-Start-up Straion mit Kanzlei Dorda