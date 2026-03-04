Wienerberger AG kauft Italcer Group in zwei Schritten: Die Berater

Baustoffe & Anwälte. E+H berät Wienerberger als Lead Counsel beim Erwerb der Italcer Group mit 1.200 Beschäftigten. Auch Advant und Legance sind aktiv.

Die Wienerberger AG mit HQ in Wien ist ein weltweit tätiger Produzent von Rohrsystemen, Fassadenmaterialien, Bedachungsmaterialien, Wandbaustoffen, Flächenbefestigungen und Photovoltaiksystemen. Mit der Übernahme von Italcer will Wienerberger seine internationale Wachstumsstrategie fortsetzen und die Produktpalette ausbauen.

Übernahme in zwei Schritten

Die Italcer Gruppe ist ein Hersteller von keramischen Produkten mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien, rund 1.200 Beschäftigten und einem Umsatz von 350 Mio. Euro im Jahr 2025. In einem ersten Schritt wird Wienerberger 50 Prozent plus eine Aktie erwerben. Für die erste Jahreshälfte 2027 ist laut Aussendung eine Kaufoption auf den Erwerb der verbleibenden Anteile vorgesehen.

Wirtschaftskanzlei E+H, mit einem Team um Partner Josef Schmidt und Associate Alina Holzer, agiert als Lead Counsel für Wienerberger und verantwortet dabei federführend die Vertragsverhandlungen und koordiniert ein multidisziplinäres und -jurisdiktionales Team.

Aktiv sind dabei konkret auch Kanzlei Advant Nctm in Italien (Lead: Matteo Trapani, Filippo Ughi) und Cuatrecasas in Spanien. Der fusionskontrollrechtliche Teil der Transaktion wird von den Advant Beiten Partnern Uwe Wellmann und Christoph Heinrich betreut, die gemeinsam die Fusionskontrolle in Deutschland verantworten, während E+H, mit einem Team um Partner Dieter Thalhammer und William Redl die parallele Anmeldung in Österreich verantworten. Die Gegenseite wird in Italien von Legance vertreten.