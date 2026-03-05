Deal der Versicherungsmakler: Krose geht an Gallagher mit Latham

Frankfurt. Kanzlei Latham & Watkins berät die Gesellschafter der Krose GmbH & Co. KG beim Verkauf an an Arthur J. Gallagher & Co.

Gallagher ist ein global tätiger Versicherungsmakler und Risikomanagement-Dienstleister. Das in Bremen ansässige Unternehmen Krose bietet Lösungen für die gewerbliche Versicherung und Rückversicherung an und ist auf die Gestaltung und Platzierung komplexer Industrieversicherungsprogramme spezialisiert, so eine Aussendung.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham waren Otto von Gruben (Partner), Sönke Bock (beide Frankfurt, gemeinsame Federführung), Florian Brüggemann, Antanas Grimalauskas, Astrid Preuss (alle Associates, Hamburg, alle Corporate/M&A), Tobias Klass (Partner, Tax, Hamburg), Susan Kempe-Müller (Partner), Andreas Wolf (Associate, beide Corporate/IP, Frankfurt), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz (Associate, beide Datenrecht, Frankfurt), Axel Schiemann (Partner), Adrian Pandza (Associate, beide Insurance Regulatory, Frankfurt), Marie-Christine Welp (Associate, Real Estate, Hamburg), Florian Dehmel (Counsel) und Julian Traub (Associate, beide München, Arbeitsrecht).