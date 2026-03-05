LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Wien. LeitnerLeitner erweitert das Führungsteam: Fabian König und Tomasz Kilarski werden neue Directors in Financial Advisory und M&A.

Fabian König und Tomasz Kilarski werden laut einer Aussendung neue Directors von LeitnerLeitner in Wien. „Mit Fabian König und Tomasz Kilarski gewinnen wir zwei erfahrene Persönlichkeiten mit hoher fachlicher Spezialisierung und unternehmerischem Verständnis. Sie werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots setzen und unsere Mandanten in komplexen Entscheidungssituationen begleiten“, so Gerald Gahleitner, Partner bei LeitnerLeitner.

Die Werdegänge

Fabian König, MSc, CFA (32) wird neuer Director im Bereich Financial Advisory im Wiener Büro. Er ist auf Unternehmensbewertung, Financial Due Diligence, M&A und Restrukturierungen spezialisiert. Vor seinem Einstieg bei LeitnerLeitner war er bei Novomatic tätig und leitete dort M&A-Transaktionen. Davor war er bei Deloitte im Corporate Finance-Bereich sowie bei BDO in der Wirtschaftsprüfung. Er studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien, absolvierte ein Masterstudium in Finance an der University of St Andrews und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Mag. Tomasz Kilarski (39) wird neuer Director im Bereich M&A am Standort Wien. Vor seinem Einstieg bei LeitnerLeitner war er Senior Manager bei KPMG und leitete dort M&A-Projekte. Davor war er FP&A-Manager bei AON und Senior Consultant bei TPA. Er studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und sammelte Auslandserfahrung an der London School of Economics (LSE).