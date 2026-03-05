Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wie man die Komplexitätsflut bei Steuerrecht und Bilanzierung bewältigt, schildert STB Mag. Georg Wilfling, Vortragender beim Seminar Oberlaa, dem Fortbildungsfixpunkt für Steuer & Rechnungswesen.

Wo liegen die Herausforderungen bei Bilanzierung und Steuerberatung?

Georg Wilfling: Der Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) äußerte sich kritisch zum hohen Prüfungsdruck infolge des Betrugsbekämpfungsgesetzes und zur Komplexität der Materie. Komplexität und Zeitdruck sind eine Mischung, da muss man bei den laufenden Gesetzesänderungen einfach sattelfest sein. Aber um da Schritt zu halten, müsste man wiederum Zeit investieren, die man nicht hat. Mit dem Seminar Oberlaa haben wir dafür eine Lösung parat und bieten zwei Mal im Jahr einen gesammelten, kompakten, praxisnahen Rundumblick zu aktuellen Fragen in Steuerrecht und Rechnungswesen. So aufbereitet, dass man’s wirklich versteht und sofort in der Arbeit anwenden kann.

Warum braucht es solche Updates gerade jetzt?

Um sich rechtzeitig für die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 zu rüsten. Und damit sich das bei all dem Zeitdruck ausgeht, bieten wir Fortbildung als Online-Videos à la “on demand”.

Was bringt „on demand“ konkret?

Vor allem Flexibilität. Ab 26. März 2026 stehen die Online-Videos bereit, und man kann diese bis 30. Juni 2026 abrufen – so, wie es der Terminplan zulässt. Das ist ideal, wenn gerade Abschlussstress ist oder Mandate drängen. Videos kann man zwischendurch stoppen oder einzelne Passagen nochmal anschauen, das ist eine echte Lernhilfe.

Welche Themen-Highlights dürfen Teilnehmende erwarten?

Wir decken ein breites Spektrum ab: Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss inklusive Bilanzierungsthemen, dazu der Gewinnfreibetrag mit Optimierungsfragen und Fallbeispielen. Ein großer Block ist die Umsatzsteuer – von Rechnungslegung über den Vorsteuerausschluss bei bestimmten Immobilien bis zum neuen Steuersatz bei Grundnahrungsmitteln. Auch ImmoESt und GrESt, Themen rund um Kapitalgesellschaften und Vereine sowie Verfahrensrecht, FinanzOnline und Registrierkassen. Und weil es im Alltag wichtig ist, sind auch Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle dabei – plus Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte.

Was motiviert Sie persönlich als Referent?

Wenn ich merke, dass jemand nachher sagt: „Okay, jetzt hab ich’s – und ich weiß, was es meinen Mandanten bringt.“ Steuerrecht kann kompliziert sein, aber es muss nicht kompliziert erklärt werden. Mir taugt dieses Übersetzen in klare, sichere Entscheidungen. Und mit Robert Baumert, Gabriele Hackl und Sandra Huber sind wir ein eingespieltes Team, uns macht es wirklich Freude uns durch komplizierte Regelungen durchzubeißen, um eine klare Erklärung zu finden, fast wie ein Puzzle, das dann ein schönes Bild ergibt.

