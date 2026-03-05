 Open menu
Business, Recht

WFW berät TotalEnergies bei Stromspeicher-Pakt mit AllianzGI

©ejn

Energiekonzerne. Allianz Global Investors holt sich die Hälfte eines Batteriespeicher-Projekts von TotalEnergies. Kanzlei WFW ist behilflich.

Kanzlei Watson Farley & Williams (WFW) hat TotalEnergies bei einer strategischen Partnerschaft mit Allianz Global Investors (AllianzGI) beraten. Dabei hat TotalEnergies einen Anteil von 50% an einem Portfolio von elf Batteriespeicherprojekten in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 789 MW an AllianzGI veräußert. AllianzGI ist die Asset Management-Tochter des Versicherungskonzerns Allianz.

Ein Pakt für Strom-Speicher

Die Vereinbarung bilde den Grundstein für Investitionen von 500 Mio. Euro in die kritische Energieinfrastruktur Deutschlands. Die Projekte werden von Kyon Energy entwickelt, einer auf Großbatteriespeicher‑Vorhaben spezialisierten Tochtergesellschaft von TotalEnergies, und sollen bis 2028 in Betrieb gehen. TotalEnergies bleibt Betreiber aller Anlagen.

Das Beratungsteam

Beratend für TotalEnergies tätig war ein WFW Energie-Team mit Malte Jordan (Partner, Federführung), Muteber Yalcin (Managing Associate, beide Corporate), Stefan Kilgus (Partner), Marlene Kowerk (Managing Associate), Helena Hopmann (Associate, alle Finance), F. Maximilian Boemke (Partner), Ruwen Fritsche, Leonard Wolckenhaar (beide Associate, alle Regulatory), Christine Bader (Partner, Fusionskontrolle), Sebastian Baum (Partner), Josephina Knauf (Associate, beide Real Estate, alle Hamburg) und Manuel Rustler (Counsel, Tax, Frankfurt).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss
  2. Deal der Versicherungsmakler: Krose geht an Gallagher mit Latham
  3. Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich
  4. FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss

WFW berät TotalEnergies bei Stromspeicher-Pakt mit AllianzGI

Deal der Versicherungsmakler: Krose geht an Gallagher mit Latham

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Neu in Bildung/Uni:

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Die Aufnahmeverfahren an der WU Wien starten am Montag

Neu in Personalia:

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten

Neuer DLA Piper Steuerchef Stanek: „Konzern-Besteuerung steht am Scheideweg“

BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht