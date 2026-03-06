 Open menu
Bildung & Uni, Business, Personalia, Recht, Tools

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Sabine Fehringer, Stefan Panic, Elisabeth Bernegger ©bpv Hügel

Wirtschaftskanzleien. Sabine Fehringer wird Partnerin im IP/IT-Bereich von bpv Hügel unter Sonja Dürager. Stefan Panic und Elisabeth Bernegger gehen mit.

Ab März 2026 verstärkt Sabine Fehringer die Praxisgruppe IP/IT und Datenschutz und Digitalisierung bei bpv Hügel als Partnerin, so eine Aussendung. Mit ihr wechseln Rechtsanwalt Stefan Panic als Counsel und Elisabeth Bernegger als Rechtsanwaltsanwärterin.

Mit Fehringer gewinne die Kanzlei eine profilierte Spezialistin von DLA Piper mit umfassender Transaktionserfahrung. Zu Ihren Klienten zählen neben Industrie- und Handelsunternehmen auch Forschungseinrichtungen und Universitäten. Stefan Panic verfüge als Experte über Erfahrung in strategisch bedeutsamen IT-, Technologietransfer-, Datenschutz-, Telekommunikation, Digitalisierung, KI und Cybersecurity-Projekten und berate Mandanten branchenübergreifend in komplexen Fragestellungen. Bei DLA Piper übernimmt wie berichtet Veronika Appl die Leitung von IP/IT.

„Enorme Erfahrung“

Für bpv Hügel stelle das Beratungsfeld IP/IT durch marktverändernde New Tech‑Entwicklungen, KI und Digitalisierung, Regulierung, neuen IT-Compliance Anforderungen und Cyber-Risiken ein Wachstumsgebiet dar. Sonja Dürager, Leiterin der Praxisgruppe bei bpv Hügel, über den Neuzugang: „Sabine bringt enorme Erfahrung, internationalen Fokus und transaktions- und projektspezifische Expertise ein. Sie ist eine große fachliche und strategische Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Die Laufbahn

Sabine Fehringer verfügt über umfassende internationale akademische Ausbildung (Magr .iur Universität Wien; Mag. rer. soc. oec. Wirtschaftsuniversität Wien; Master of Laws an der London School of Economics and Business Administration). Sie ist seit 1996 als Rechtsanwältin in Österreich zugelassen, Fachautorin und -vortragende sowie beeidete Übersetzerin für die englische Sprache.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells
  2. Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen
  3. Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss
  4. WFW berät TotalEnergies bei Stromspeicher-Pakt mit AllianzGI

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells

Verfahren am VfGH um 16 Tage verkürzt, Chancen stark gesunken

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss

WFW berät TotalEnergies bei Stromspeicher-Pakt mit AllianzGI

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Neu in Bildung/Uni:

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Neu in Personalia:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten