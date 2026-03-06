bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Wirtschaftskanzleien. Sabine Fehringer wird Partnerin im IP/IT-Bereich von bpv Hügel unter Sonja Dürager. Stefan Panic und Elisabeth Bernegger gehen mit.

Ab März 2026 verstärkt Sabine Fehringer die Praxisgruppe IP/IT und Datenschutz und Digitalisierung bei bpv Hügel als Partnerin, so eine Aussendung. Mit ihr wechseln Rechtsanwalt Stefan Panic als Counsel und Elisabeth Bernegger als Rechtsanwaltsanwärterin.

Mit Fehringer gewinne die Kanzlei eine profilierte Spezialistin von DLA Piper mit umfassender Transaktionserfahrung. Zu Ihren Klienten zählen neben Industrie- und Handelsunternehmen auch Forschungseinrichtungen und Universitäten. Stefan Panic verfüge als Experte über Erfahrung in strategisch bedeutsamen IT-, Technologietransfer-, Datenschutz-, Telekommunikation, Digitalisierung, KI und Cybersecurity-Projekten und berate Mandanten branchenübergreifend in komplexen Fragestellungen. Bei DLA Piper übernimmt wie berichtet Veronika Appl die Leitung von IP/IT.

„Enorme Erfahrung“

Für bpv Hügel stelle das Beratungsfeld IP/IT durch marktverändernde New Tech‑Entwicklungen, KI und Digitalisierung, Regulierung, neuen IT-Compliance Anforderungen und Cyber-Risiken ein Wachstumsgebiet dar. Sonja Dürager, Leiterin der Praxisgruppe bei bpv Hügel, über den Neuzugang: „Sabine bringt enorme Erfahrung, internationalen Fokus und transaktions- und projektspezifische Expertise ein. Sie ist eine große fachliche und strategische Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Die Laufbahn

Sabine Fehringer verfügt über umfassende internationale akademische Ausbildung (Magr .iur Universität Wien; Mag. rer. soc. oec. Wirtschaftsuniversität Wien; Master of Laws an der London School of Economics and Business Administration). Sie ist seit 1996 als Rechtsanwältin in Österreich zugelassen, Fachautorin und -vortragende sowie beeidete Übersetzerin für die englische Sprache.