 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Kartellrecht Moot Court 2026 geht in die heiße Phase

©ejn

Wien. Beim Kartellrecht Moot Court 2026 ist die Bewerbungsfrist abgeschlossen und die Teams sind zusammengestellt. Nun beginnt die heiße Phase des Wettbewerbs.

Die Bewerbungsfrist für den Kartellrecht Moot Court 2026 ist abgelaufen. Studierende aus ganz Österreich konnten sich bis zum 31. Jänner 2026 schriftlich bei der European Law Students’ Association Austria (ELSA Austria) für die Teilnahme am Wettbewerb bewerben.

Der Wettbewerb

Der Kartellrecht Moot Court wird von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gemeinsam mit ELSA Austria und der Anwaltskanzlei Dorda heuer zum zwölften Mal in Folge veranstaltet. Laut einer Aussendung sind dieses Jahr so viele Bewerbungen wie nie zuvor eingegangen.

Aus den Einreichungen wurden nun insgesamt zehn Teams zusammengestellt, die am diesjährigen Kartellrecht Moot Court teilnehmen und dabei von österreichischen Wirtschaftskanzleien betreut werden:

  • Team 1, betreut von Cerha Hempel
  • Team 2, betreut von Taylor Wessing
  • Team 3, betreut von Schönherr
  • Team 4, betreut von Wolf Theiss
  • Team 5, betreut von Binder Grösswang
  • Team 6, betreut von Reidlinger Schatzmann Jergitsch
  • Team 7, betreut von TTL Legal Thyri Traugott Lukaschek
  • Team 8, betreut von Starlinger Mayer Rechtsanwälte
  • Team 9, betreut von Haslinger Nagele Rechtsanwälte
  • Team 10, betreut von Burgstaller & Partner Rechtsanwälte

Neu dabei ist dieses Jahr die im März 2025 gegründete Kanzlei TTL Legal von Peter Thyri, Andreas Traugott und Anita Lukaschek. Für Peter Thyri ist es allerdings keine Premiere: Er betreute bereits in der Vergangenheit mehrere Teams beim Kartellrecht Moot Court.

Der weitere Ablauf

Die Studierenden haben bis zum 19.3.2026 die Möglichkeit, Fragen zum Sachverhalt zu stellen, welche von den Organisatoren bis 26.3.2026 beantwortet und in der Newsmeldung auf der Homepage veröffentlicht werden. Der Sachverhalt wurde heuer erneut von Lena Hornkohl (Uni Wien) und Barbara Justen (OLG Wien und Uni Wien) verfasst.

Das Finale und mündliche Verhandlung werden am 28.5.2026 erstmals im Marmorsaal des Wirtschaftsministeriums am Stubenring 1 stattfinden. Für die Begrüßung sind Reden von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Natalie Harsdorf, Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde, geplant.

Die Jury des Kartellrecht Moot Court 2026 besteht aus Sonja Köller-Thier (Senatspräsidentin des OLG Wien), Heinz-Ludwig Majer (Bundeskartellanwalt), Lena Hornkohl (Uni Wien), Heinrich Kühnert (Partner bei Dorda), Corinna Potocnik-Manzouri (BWB) und Lukas Cavada (BWB).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. BWB startet Quiz zum Wettbewerbsrecht auf Linkedin: Training erwünscht
  2. Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet
  3. BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening
  4. Zwei Neuernennungen bei der Bundeswettbewerbsbehörde

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Kartellrecht Moot Court 2026 geht in die heiße Phase

Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells

Verfahren am VfGH um 16 Tage verkürzt, Chancen stark gesunken

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Neu in Bildung/Uni:

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Neu in Personalia:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten