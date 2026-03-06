Kartellrecht Moot Court 2026 geht in die heiße Phase

Wien. Beim Kartellrecht Moot Court 2026 ist die Bewerbungsfrist abgeschlossen und die Teams sind zusammengestellt. Nun beginnt die heiße Phase des Wettbewerbs.

Die Bewerbungsfrist für den Kartellrecht Moot Court 2026 ist abgelaufen. Studierende aus ganz Österreich konnten sich bis zum 31. Jänner 2026 schriftlich bei der European Law Students’ Association Austria (ELSA Austria) für die Teilnahme am Wettbewerb bewerben.

Der Wettbewerb

Der Kartellrecht Moot Court wird von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gemeinsam mit ELSA Austria und der Anwaltskanzlei Dorda heuer zum zwölften Mal in Folge veranstaltet. Laut einer Aussendung sind dieses Jahr so viele Bewerbungen wie nie zuvor eingegangen.

Aus den Einreichungen wurden nun insgesamt zehn Teams zusammengestellt, die am diesjährigen Kartellrecht Moot Court teilnehmen und dabei von österreichischen Wirtschaftskanzleien betreut werden:

Team 1, betreut von Cerha Hempel

Team 2, betreut von Taylor Wessing

Team 3, betreut von Schönherr

Team 4, betreut von Wolf Theiss

Team 5, betreut von Binder Grösswang

Team 6, betreut von Reidlinger Schatzmann Jergitsch

Team 7, betreut von TTL Legal Thyri Traugott Lukaschek

Team 8, betreut von Starlinger Mayer Rechtsanwälte

Team 9, betreut von Haslinger Nagele Rechtsanwälte

Team 10, betreut von Burgstaller & Partner Rechtsanwälte

Neu dabei ist dieses Jahr die im März 2025 gegründete Kanzlei TTL Legal von Peter Thyri, Andreas Traugott und Anita Lukaschek. Für Peter Thyri ist es allerdings keine Premiere: Er betreute bereits in der Vergangenheit mehrere Teams beim Kartellrecht Moot Court.

Der weitere Ablauf

Die Studierenden haben bis zum 19.3.2026 die Möglichkeit, Fragen zum Sachverhalt zu stellen, welche von den Organisatoren bis 26.3.2026 beantwortet und in der Newsmeldung auf der Homepage veröffentlicht werden. Der Sachverhalt wurde heuer erneut von Lena Hornkohl (Uni Wien) und Barbara Justen (OLG Wien und Uni Wien) verfasst.

Das Finale und mündliche Verhandlung werden am 28.5.2026 erstmals im Marmorsaal des Wirtschaftsministeriums am Stubenring 1 stattfinden. Für die Begrüßung sind Reden von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Natalie Harsdorf, Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde, geplant.

Die Jury des Kartellrecht Moot Court 2026 besteht aus Sonja Köller-Thier (Senatspräsidentin des OLG Wien), Heinz-Ludwig Majer (Bundeskartellanwalt), Lena Hornkohl (Uni Wien), Heinrich Kühnert (Partner bei Dorda), Corinna Potocnik-Manzouri (BWB) und Lukas Cavada (BWB).