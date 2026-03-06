Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells

Finanzierungen & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Katjes bei einer weiteren Aufstockung ihrer 2023 begebenen Nordic Bond-Anleihe.

Hogan Lovells hat die Katjes International GmbH & Co. KG bei der weiteren Aufstockung (Tap) ihrer im Jahr 2023 als Nordic Bond begebenen Unternehmensanleihe beraten, so eine Aussendung. Die Aufstockung und die technische Abwicklung wurde von der ABG Sundal Collier ASA begleitet.

Finanzierung von Beteiligungen

Die Aufstockung in Höhe von 15 Mio. Euro erfolgte im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs einer Beteiligung von rund 27% an der Missoni S.p.A. Die neuen Anleihen wurden privat platziert und werden in die bestehende Notierung der Unternehmensanleihe im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen. Insgesamt beträgt das ausstehende Anleihevolumen damit 200 Mio. Euro, heißt es dazu.

Die Berater

Hogan Lovells hatte Katjes International bereits bei der Begebung des Nordic Bonds im Jahr 2023, seiner ersten Aufstockung im Jahr 2025 sowie bei früheren Anleiheemissionen, Aufstockungen und Umtauschangeboten beraten. Im Team waren diesmal Prof. Michael Schlitt (Partner, Frankfurt), Susanne Ries (Of Counsel, Berlin) und Mark Devlin (Counsel, Frankfurt, alle aus dem Bereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht.