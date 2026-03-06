Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Hochschulen. Die WU Wien hat ihre AACSB-Akkreditierung erfolgreich verlängert. Zusammen mit EQUIS und AMBA bedeutet das „Triple Crown“.

Die Wirtschaftsuniversität Wien konnte ihre internationale AACSB-Akkreditierung erneut erfolgreich verlängern und sieht sich damit einmal mehr hinsichtlich der Qualitätsstandards in Forschung und Lehre sowie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bestätigt, wie es in einer Aussendung heißt.

Der Ablauf

Nach einem intensiven Evaluierungsprozess wurde das Gütesiegel der US-amerikanischen Akkreditierungsagentur für weitere sechs Jahre vergeben, so die Wiener Wirtschaftsuni. Die WU hält diese Auszeichnung seit 2015 und war damals die erste österreichische Hochschule, der sie verliehen wurde.

Hochschulen in rund 70 Ländern weltweit erfüllen die Standards, darunter Harvard University, Stanford University, Yale University, London Business School und die Universität St. Gallen. Bewertet werden unter anderem die strategische Weiterentwicklung der Studienprogramme, die Qualifikation von Lehrenden und Forschenden, wissenschaftliche Leistung und gesellschaftliche Wirkung sowie die Karriereperspektiven von Studierenden und Absolvent:innen. Innovation, Engagement und nachhaltiger Impact sind zentrale Kriterien.

Evaluierung mit internationalem Peer-Review

Grundlage der Re-Akkreditierung war ein ausführlicher Selbstevaluierungsprozess, in dem die WU ihre strategische und inhaltliche Weiterentwicklung seit der letzten Überprüfung darlegte, wie es heißt. Im Herbst 2025 folgte ein mehrtägiger Besuch eines internationalen Gutachterteams aus Portugal, Kanada und der Schweiz. Dabei sei diesmal u.a. die gestiegene Publikationstätigkeit lobend hervorgehoben worden.

Froh über „Triple Crown“

Die WU trägt seit 2015 die drei internationalen Gütesiegel EQUIS, AMBA und AACSB und zähle damit zur exklusiven Gruppe der so genannten Triple-Crown-Hochschulen. Lediglich 145 Wirtschaftsuniversitäten und Business Schools, und damit weniger als ein Prozent weltweit, verfügen über diese Kombination (davon acht in der DACH-Region).

Bereits seit 2007 ist die WU EQUIS-akkreditiert, ihre MBA-Programme tragen seit 2010 das AMBA-Gütesiegel. Während EQUIS und AMBA insbesondere in Europa und Asien stark verankert sind, genieße AACSB vor allem im angloamerikanischen Raum hohes Ansehen.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten