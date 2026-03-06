 Open menu
Bildung & Uni

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Audimax ©Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Hochschulen. Die WU Wien hat ihre AACSB-Akkreditierung erfolgreich verlängert. Zusammen mit EQUIS und AMBA bedeutet das „Triple Crown“.

Die Wirtschaftsuniversität Wien konnte ihre internationale AACSB-Akkreditierung erneut erfolgreich verlängern und sieht sich damit einmal mehr hinsichtlich der Qualitätsstandards in Forschung und Lehre sowie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bestätigt, wie es in einer Aussendung heißt.

Der Ablauf

Nach einem intensiven Evaluierungsprozess wurde das Gütesiegel der US-amerikanischen Akkreditierungsagentur für weitere sechs Jahre vergeben, so die Wiener Wirtschaftsuni. Die WU hält diese Auszeichnung seit 2015 und war damals die erste österreichische Hochschule, der sie verliehen wurde.

Hochschulen in rund 70 Ländern weltweit erfüllen die Standards, darunter Harvard University, Stanford University, Yale University, London Business School und die Universität St. Gallen. Bewertet werden unter anderem die strategische Weiterentwicklung der Studienprogramme, die Qualifikation von Lehrenden und Forschenden, wissenschaftliche Leistung und gesellschaftliche Wirkung sowie die Karriereperspektiven von Studierenden und Absolvent:innen. Innovation, Engagement und nachhaltiger Impact sind zentrale Kriterien.

Evaluierung mit internationalem Peer-Review

Grundlage der Re-Akkreditierung war ein ausführlicher Selbstevaluierungsprozess, in dem die WU ihre strategische und inhaltliche Weiterentwicklung seit der letzten Überprüfung darlegte, wie es heißt. Im Herbst 2025 folgte ein mehrtägiger Besuch eines internationalen Gutachterteams aus Portugal, Kanada und der Schweiz. Dabei sei diesmal u.a. die gestiegene Publikationstätigkeit lobend hervorgehoben worden.

Froh über „Triple Crown“

Die WU trägt seit 2015 die drei internationalen Gütesiegel EQUIS, AMBA und AACSB und zähle damit zur exklusiven Gruppe der so genannten Triple-Crown-Hochschulen. Lediglich 145 Wirtschaftsuniversitäten und Business Schools, und damit weniger als ein Prozent weltweit, verfügen über diese Kombination (davon acht in der DACH-Region).

Bereits seit 2007 ist die WU EQUIS-akkreditiert, ihre MBA-Programme tragen seit 2010 das AMBA-Gütesiegel. Während EQUIS und AMBA insbesondere in Europa und Asien stark verankert sind, genieße AACSB vor allem im angloamerikanischen Raum hohes Ansehen.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung
  2. WU-Professor Martin Spitzer wird Oberstrichter in Liechtenstein
  3. Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT
  4. Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells

Verfahren am VfGH um 16 Tage verkürzt, Chancen stark gesunken

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Rüstungsdeal: Rheinmetall erwirbt 51% an DOK-ING mit Wolf Theiss

WFW berät TotalEnergies bei Stromspeicher-Pakt mit AllianzGI

Neu in Steuer:

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Forum Unternehmensbewertung: „Typisiert subjektiv“ als neue Regel

Neu in Bildung/Uni:

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neue WU-Professorin für Nach­haltig­keits­ökonomie: Anne-Sophie Crépin

Neu in Personalia:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten