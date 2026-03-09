KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

Events. Ein „Tax Talk“ von KPMG widmet sich am 18. März der Umsetzung von Pillar II in großen Unternehmen.

Im „Final Countdown zu Pillar II“ (online) wird laut Veranstalter KPMG gezeigt, welche To-dos jetzt Priorität haben – von der Einordnung des Mindestbesteuerungsgesetzes (MinBestG) und der Abgrenzung von Konzern- und Gesellschaftspflichten bis hin zu praxistauglichen Hinweisen zu Berichtsanforderungen und zur XML-Umsetzung, heißt es.

Der Inhalt

Behandelt werden neben den Compliance-Anforderungen auch typische Fallstricke; weiters die Pflichten nach dem MinBestG für die Verantwortlichen; der Mindeststeuerbericht (GloBE Information Return); technische Anforderungen an die Report-Erstellung, Strafen und mehr. Die Vortragenden sind Christoph Marchgraber (Partner), Matthias Schröger (Partner) und Marijana Schilde (Director) von KPMG Austria.

