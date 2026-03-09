 Open menu
Steuer

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

©ejn

Events. Ein „Tax Talk“ von KPMG widmet sich am 18. März der Umsetzung von Pillar II in großen Unternehmen.

Im „Final Countdown zu Pillar II“ (online) wird laut Veranstalter KPMG gezeigt, welche To-dos jetzt Priorität haben – von der Einordnung des Mindestbesteuerungsgesetzes (MinBestG) und der Abgrenzung von Konzern- und Gesellschaftspflichten bis hin zu praxistauglichen Hinweisen zu Berichtsanforderungen und zur XML-Umsetzung, heißt es.

Der Inhalt

Behandelt werden neben den Compliance-Anforderungen auch typische Fallstricke; weiters die Pflichten nach dem MinBestG für die Verantwortlichen; der Mindeststeuerbericht (GloBE Information Return); technische Anforderungen an die Report-Erstellung, Strafen und mehr. Die Vortragenden sind Christoph Marchgraber (Partner), Matthias Schröger (Partner) und Marijana Schilde (Director) von KPMG Austria.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Die neue Trinkgeldpauschale in Buchhaltung, SV und Steuer: Webinar
  2. „Quartalsmonitor“ zeigt am 14.1.2026 Neues aus dem Finanzrecht
  3. Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss
  4. Naturschutz im Bauverfahren: Webinar für die Projektentwicklung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Jede zweite Frau erlebt Benachteiligung im Job, so Deloitte

16,8 Prozent mehr Verkäufe am Immobilienmarkt: „Aufschwung ist da“

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Your Office geht an Vision Decision mit Kanzlei Schönherr

Schutz für kritische Dienste: Neues Resilienzgesetz (RKEG) ist in Kraft

Kartellrecht Moot Court 2026 geht in die heiße Phase

Katjes will mehr von ihrem Nordic Bond mit Hogan Lovells

Verfahren am VfGH um 16 Tage verkürzt, Chancen stark gesunken

Neu in Steuer:

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Wenn die Finanz überhöhte Verluste jagt: „Tax Tuesday“ bei BDO

Neue Kurse vom Seminar Oberlaa: „Steuerrecht und Bilanzierung bändigen“

Neu in Bildung/Uni:

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neu in Personalia:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Veronika Appl wird Head of IPT bei DLA Piper Österreich

FSM Rechtsanwälte holt Florian Nikolai als Counsel

Neuer Partner für Transaktionen bei bpv Hügel: Roland Juill

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten