Bildung & Uni, Recht

Neues Handbuch zu Nachhaltigkeit & Berichterstattung: Österreich & EU

©Manz

Wien. Ein Online-Handbuch zur ESG-Berichterstattung, ein Rechercheassistent und eine Fachtagung kommen von Manz.

Das Online-Handbuch „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ soll Profis in Österreich beim Durchblick helfen: Die gesetzlichen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung – darunter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS), EU-Taxonomie-Verordnung u.v.m. – stellen Rechtsanwender:innen und berichtspflichtige Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, heißt es beim Verlag Manz.

Das neue Handbuch analysiert demnach umfassend die Berichtspflichten, die österreichische Unternehmen infolge der aktuellen EU-Vorgaben treffen. Zu den zentralen Themen gehören Wesentlichkeitsanalyse, wichtige Angabepflichten und Herausforderungen bei der Prüfung und Aufsicht.

Zum Autor:innen bzw. Herausgeber:innen-Team gehören Dr. Josef Baumüller (TU Wien, Spezialgebiet Rechnungswesen und Controlling), Mag. Dipl.-Ing. Katharina Schönauer (Partnerin und Head of ESG bei KPMG Austria) und WP/StB Mag. Christian Steiner (Gerichtssachverständiger und Geschäftsführer der Athron Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH). Der Online-Titel ist mit dem aktuellen „Update 1.00“ auf dem Stand 23.1.2026.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Für Fachverlag Manz gehört Nachhaltigkeit aktuell zu den Schwerpunkten: So gibt es mit „NIU answers“ jetzt einen KI-basierten Recherche-Assistenten speziell für ESG-Fragestellungen (aktuell im Early Access) und am 13.10.2026 findet die „Intensivtagung Nachhaltigkeitsberichterstattung“ statt.

Im Fokus von letzerem Event stehen aktuelle nationale und europäische Entwicklungen im Bereich der ESG-Berichterstattung, erste Erkenntnisse aus dem Geschäftsjahr 2024 auf Basis der ESRS-Berichte sowie ein Ausblick auf die Anforderungen und praktischen Herausforderungen des Geschäftsjahres 2025, so die Manz Rechtsakademie.

