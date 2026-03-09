 Open menu
Bildung & Uni

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

©ejn

Uni Wien. Das Lehramtsstudium startet mit Beginn des Wintersemesters 2026/27 in neuem Format. Das Bachelorstudium wird von acht auf sechs Semester verkürzt.

Anfang Oktober 2026 startet das neue Lehramtsstudium „Sekundarstufe Allgemeinbildung“ im Verbund Nord-Ost. In diesem Verbund sind fünf Hochschulen aus Wien und Niederösterreich zusammengeschlossen, die ein Lehramtsstudium anbieten: die Uni Wien, die PH Wien, die PH Niederösterreich, die Kirchliche PH Wien / Niederösterreich und die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

Mit der Reform wird die Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer neu strukturiert. Damit soll das Studium an die Herausforderungen der modernen Gesellschaft angepasst werden: „Lehrerinnen und Lehrer sind Schlüsselpersonen für die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie unterstützen beim Wissensaufbau, fördern soziale und personale Kompetenzen, stärken Orientierung und ermöglichen Teilhabe. Mit dem neuen Lehramtsstudium schaffen wir dafür verlässliche Rahmenbedingungen und setzen auf die Verbindung von Wissenschaft und professioneller Praxisorientierung“, so Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Uni Wien in einer Aussendung.

Verkürztes Bachelorstudium

Das neue Lehramtsstudium besteht künftig aus:

  • Einem Bachelorstudium mit 180 ECTS (bisher 240 ECTS) und
  • einem Masterstudium mit 120 ECTS.

Das neue Lehramtsstudium umfasst die jeweils gewählten Unterrichtsfächer bzw. Spezialisierungen, die Fachdidaktik, die Allgemeinen Bildungswissenschaftlichen Grundlagen sowie die Pädagogisch-praktischen Studien.

  • In dem neuen „Kompetenzfeld Schule“ werden Themen wie Sprach- und Krisenkompetenz, der Umgang mit KI, Diversität und Inklusion behandelt.
  • Neu ist das Fächerbündel „Digitale Grundbildung und Informatik“ kombiniert mit einem Unterrichtsfach oder einer Spezialisierung. In diesem Fall umfasst das Bachelorstudium 210 ECTS.

Vorgesehen ist die Kombination von zwei Fächern oder von einem Unterrichtsfach und einer Spezialisierung. Ein drittes Unterrichtsfach kann weiterhin in Form von Erweiterungsstudien belegt werden.

Studierende, die derzeit im aktuellen Curriculum studieren, können laut Uni Wien einfach in das neue Curriculum wechseln. Die Einführung wird durch Informations- und Beratungsangebote für neue Studierende und Umsteiger begleitet.

 

