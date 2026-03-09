 Open menu
Your Office geht an Vision Decision mit Kanzlei Schönherr

Markus Piuk, Daniel Wadl ©Schoenherr

Office & Immobilien. Schönherr hat die Vision Decision GmbH beim Erwerb des Shared Office-Anbieters Your Office beraten.

Mit dieser Transaktion stärke Vision Decision seine Präsenz im Bereich Shared Office, Coworking und flexible Arbeitsräume und baue das bestehende Netzwerk mit mehreren Standorten in Wien und Slowenien aus, heißt es in einer Aussendung.

Your Office betreibt 170 private Büros und 40 Konferenz- und Veranstaltungsräume an fünf Standorten in Wien und einem in Graz. Der Käufer Vision Decision GmbH ist ein Schwesterunternehmen der ATL Group, einer österreichischen Immobiliengruppe mit einem Portfolio in Wien, am Flughafen Wien, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik, in Slowenien sowie in Bulgarien.

Schönherr hat Vision Decision in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten, die am 3. März 2026 abgeschlossen wurde. „Your Office ist eine äußerst attraktive Plattform im Bereich flexibler Arbeitsräume mit starker Marktpräsenz und erheblichem Wachstumspotenzial“, so Partner Markus Piuk, der das Schönherr-Team mitleitete.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team, das Vision Decision beriet, wurde von Markus Piuk (Partner) und Daniel Wadl (Counsel) geleitet und umfasste außerdem Alexandra Jelinek (Rechtsanwaltsanwärterin), Susanna Stummer (Rechtsanwaltsanwärterin), Markus Buchleitner (Rechtsanwalt), Carmen Hoyos (Rechtsanwältin), Ursula Rath (Partnerin), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter), Teresa Waidmann (Partnerin), Franziska Viktoria Waltersdorfer (Rechtsanwaltsanwärterin), Sylwia Gorzkowska (Rechtsanwaltsanwärterin), Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin) und Nina Zafoschnig (Counsel).

