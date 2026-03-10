Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

Steuern & Consulting. Elisabeth Bauer, Marco Geiger und Stefanie Miklos sind jetzt Directors bei Deloitte. Ihre Themen sind Steuerberatung bzw. T&T.

Elisabeth Bauer (41) und Stefanie Miklos (34) sind mit Jänner 2026 in die höhere Führungsriege bei Deloitte Österreich aufgestiegen und nun Directors im Bereich Tax & Legal.

Bauer ist seit 2009 für Deloitte tätig und betreut laut einer Aussendung Familienunternehmen und Private Clients insbesondere in den Bereichen Immobilien, Kapitalvermögen und internationales Steuerrecht. Miklos ist seit 2014 an Bord, ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der laufenden Beratung nationaler und internationaler Unternehmen und Konzerne. Künftig werde sie sich u.a. auf die Beratung zur globalen Mindestbesteuerung fokussieren.

Ein neuer Director für Technology & Transformation

Marco Geiger (34) ist mit Jahresbeginn bei Deloitte Österreich im Bereich Technology & Transformation zum Director aufgestiegen. Er ist seit 2021 dabei, seine Schwerpunkte sind Cyber-Strategie, Cyber-Resilienz und Security-Regulatorik.