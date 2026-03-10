 Open menu
Business, Motor, Personalia

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

©ejn

Wien/Graz. EY holt Gerhard Schagerl und Nikolaus Keuth als Experten für Industrie-KI: Sie waren zuvor beim steirischen Motorenentwickler AVL.

EY Österreich baue seine Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz mit Fokus auf industrielle Anwendungen weiter aus, heißt es in einer Aussendung. Zusätzliche Expert:innen, darunter Gerhard Schagerl (50) und Nikolaus Keuth (49), verstärken demnach das bestehende Team und erweitern die technologische wie branchenspezifische Beratungskompetenz, so EY. Sowohl Schagerl wie Keuth waren zuvor bei der Grazer AVL tätig.

Die Aufgaben

Gerhard Schagerl verfüge über langjährige internationale Erfahrung in der Führung und Skalierung von Data, Cloud und Industrial AI-Geschäftseinheiten. Nikolaus Keuth bringt umfassende Erfahrung in der Produkt- und Lösungsverantwortung für Industrial AI und datenbasierte Plattformen mit.

Ziel des AI-Teams sei es, Industriekunden nicht nur bei einzelnen Pilotprojekten zu begleiten, sondern AI strategisch in Kernprozesse zu integrieren – von Produktionsoptimierung über intelligente Robotik bis hin zu datengetriebener Entscheidungsunterstützung.

Ein Industrie-KI-Hub in Stuttgart

„Künstliche Intelligenz entfaltet ihren vollen Wert erst dann, wenn sie tief in industrielle Kernprozesse integriert wird und messbare betriebswirtschaftliche Ergebnisse liefert“, so Christoph Mayer, Partner bei EY Österreich.

Dabei setzt der Big Four-Multi u.a. auf seinen „EY European Industrials AI Innovation Hub“ in Stuttgart, bei dem EY Österreich eine zentrale inhaltliche Rolle übernehme. Der Hub bündelt demnach branchenspezifische Expertise, Best Practices und Use Cases aus verschiedenen europäischen Märkten. EY Österreich steuere maßgeblich die Entwicklung und Operationalisierung von Industrial AI-Lösungen bei.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen
  2. Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen
  3. Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten
  4. Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Österreichs Exporte brauchen eine Auffrischung: Studie zur Strategie

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich

Patrizia setzt 500 Mio. Euro für Berlin in Bewegung mit Clifford Chance

Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz als Weichenstellung

Wind-Spezialist anemos‑jacob wird Teil des TÜV mit Kanzlei Görg

OMV hat einen neuen Vice President Corporate Law & Participations

Neu in Steuer:

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neu in Bildung/Uni:

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neu in Personalia:

Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

OMV hat einen neuen Vice President Corporate Law & Participations

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten