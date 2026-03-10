EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Wien/Graz. EY holt Gerhard Schagerl und Nikolaus Keuth als Experten für Industrie-KI: Sie waren zuvor beim steirischen Motorenentwickler AVL.

EY Österreich baue seine Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz mit Fokus auf industrielle Anwendungen weiter aus, heißt es in einer Aussendung. Zusätzliche Expert:innen, darunter Gerhard Schagerl (50) und Nikolaus Keuth (49), verstärken demnach das bestehende Team und erweitern die technologische wie branchenspezifische Beratungskompetenz, so EY. Sowohl Schagerl wie Keuth waren zuvor bei der Grazer AVL tätig.

Die Aufgaben

Gerhard Schagerl verfüge über langjährige internationale Erfahrung in der Führung und Skalierung von Data, Cloud und Industrial AI-Geschäftseinheiten. Nikolaus Keuth bringt umfassende Erfahrung in der Produkt- und Lösungsverantwortung für Industrial AI und datenbasierte Plattformen mit.

Ziel des AI-Teams sei es, Industriekunden nicht nur bei einzelnen Pilotprojekten zu begleiten, sondern AI strategisch in Kernprozesse zu integrieren – von Produktionsoptimierung über intelligente Robotik bis hin zu datengetriebener Entscheidungsunterstützung.

Ein Industrie-KI-Hub in Stuttgart

„Künstliche Intelligenz entfaltet ihren vollen Wert erst dann, wenn sie tief in industrielle Kernprozesse integriert wird und messbare betriebswirtschaftliche Ergebnisse liefert“, so Christoph Mayer, Partner bei EY Österreich.

Dabei setzt der Big Four-Multi u.a. auf seinen „EY European Industrials AI Innovation Hub“ in Stuttgart, bei dem EY Österreich eine zentrale inhaltliche Rolle übernehme. Der Hub bündelt demnach branchenspezifische Expertise, Best Practices und Use Cases aus verschiedenen europäischen Märkten. EY Österreich steuere maßgeblich die Entwicklung und Operationalisierung von Industrial AI-Lösungen bei.