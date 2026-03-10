Regierungspläne. Österreichs leitende Oberstaatsanwälte melden sich vor der Präsentation der künftigen Bundesstaatsanwaltschaft zu Wort.

Die Bundesregierung beabsichtigt bekanntlich, einen Gesetzesentwurf zur Implementierung der Bundesstaatsanwaltschaft, also einer unabhängigen Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaften, zu präsentieren.

Dies sei nun demnächst zu erwarten – und „da zuletzt von verschiedensten Seiten Vorschläge zur Ausgestaltung der Bundesstaatsanwaltschaft medial kolportiert wurden, möchten wir unsere ressortintern bereits wiederholt präsentierte Positionierung noch einmal zusammenfassen“, führen die vier Leitenden Oberstaatsanwälte der Oberstaatsanwaltschaften Wien (Johann Fuchs), Linz (Friedrich Hintersteininger), Graz (Reinhard Kloibhofer) und Innsbruck (Thomas Schirhakl) in einem gemeisamen öffentlichen Positionspapier aus.

Die Forderungen

Konkret sind für die Leiter der staatsanwaltschaftlichen Oberbehörden folgende fünf Punkte von zentraler Bedeutung:

Die Ausübung der Fachaufsicht, zu der etwa die Entscheidung über Weisungen zählt, soll durch unabhängige Dreiersenate erfolgen. Ausgestaltung der parlamentarischen Kontrolle: Die Leitenden Oberstaatsanwälte sind sich einig, dass es keine Kontrolle laufender Strafverfahren durch das Parlament geben dürfe. Eine solche Kontrolle obliege ausschließlich den Gerichten.