OMV hat einen neuen Vice President Corporate Law & Participations

Energiekonzerne & Management. Matthias Allerstorfer ist jetzt Vice President Corporate Law & Participations bei OMV.

Beim österreichischen Energiekonzern OMV hat Matthias Allerstorfer laut Linkedin-Profil die Rolle des Vice President Corporate Law & Participations übernommen. Er gehört damit zum Team von Katja Tauscher, die seit 2022 Senior Vice President und Chief Legal Officer ist.

Die Laufbahn

Zuvor war Allerstorfer Head of Corporate Law & Group Company Secretary; er gehört dem Unternehmen seit 2013 an und war zuvor u.a. bei Freshfields.