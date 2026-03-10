Patrizia setzt 500 Mio. Euro für Berlin in Bewegung mit Clifford Chance

Immobilien & Investoren. Patrizia gründet ein Joint Venture für den Berliner Immobilienmarkt. Kanzlei Clifford Chance ist behilflich.

Anwaltskanzlei Clifford Chance hat den Real-Asset-Investmentmanager Patrizia bei der Gründung eines strategischen Joint Ventures mit der Berliner Cosimo Investment Group beraten. Das Projekt zielt laut einer Aussendung auf die Neuentwicklung von Wohnraum an attraktiven Standorten in Berlin ab. Das angestrebte Gesamtentwicklungsvolumen beläuft sich auf bis zu 500 Millionen Euro.

Das Beratungsteam

Das Joint Venture mit dem Berliner Entwickler Cosimo Investment Group sieht zunächst die Entwicklung von 2.000 Wohneinheiten in den kommenden Jahren vor, wobei Patrizia €200 Millionen Eigenkapital bereitstelle.

Die Zusammenarbeit ist Teil der paneuropäischen Living-Investitionsplattform von Patrizia. Das Clifford Chance-Team für Patrizia stand unter der Leitung von Partner Fabian Böhm (Real Estate, Frankfurt).