TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

Standort Wien. Steuerkanzlei TPA hat mit Christoph Rommer (38) einen neuen Partner. Seine Themen sind Krypto, Start-ups, Vermögen und Immos.

TPA Österreich – ein Teil der TPA Gruppe – hat seine Führungsriege erweitert und Christoph Rommer zum Partner am Standort Wien ernannt.

Die Aufgabe

Rommer hat sich während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität Wien auf das Steuerrecht konzentriert (Masterprogramm „Finance und Accounting“). Nach Abschluss seines Studiums 2015 ging es zu TPA. Sein Beratungsschwerpunkt ist laut einer Aussendung breit gefächert und umfasst unter anderem die steuerliche Beratung zu Kryptowährungen, Kapitalvermögen, Start-ups sowie Immobilien.

Ingrid Winkelbauer, Partnerin und Mitglied des Management-Teams bei TPA: „Christoph Rommer hat in den vergangenen Jahren konstant Verantwortung übernommen, Teams weiterentwickelt und Mandantinnen und Mandanten mit hoher Verlässlichkeit begleitet. Wir freuen uns sehr, ihn nun als Partner in unserer Führungsriege zu begrüßen.“

Aktuell hat TPA laut den Angaben 850 Beschäftigte an 16 österreichischen Standorten; die gesamte Gruppe hat 2.050 Mitarbeiter in 12 Ländern in Mittel- und Südosteuropa.