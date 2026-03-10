 Open menu
Wind-Spezialist anemos‑jacob wird Teil des TÜV mit Kanzlei Görg

Stephan Göthel ©Görg

Windenergie & Gutachten. Kanzlei Görg hat anemos‑jacob bei der Übernahme durch TÜV Rheinland beraten.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg hat die anemos‑jacob GmbH bei der Übernahme durch TÜV Rheinland rechtlich beraten. Die Transaktion beinhaltet die Eingliederung des auf Windertragsgutachten und Windmessungen spezialisierten Unternehmens in den TÜV Rheinland Konzern, so eine Aussendung.

Ein Wind-Spezialist

Demnach ist anemos‑jacob seit mehr als 35 Jahren im Windenergiemarkt tätig und zähle zu den führenden Windgutachtern in Deutschland: Das Unternehmen erhebt und wertet Daten an potenziellen Standorten für Windparks aus, um den möglichen Ertrag einzuschätzen.

Hierbei sei die Expertise von anemos-jacob insbesondere an Standorten von Bedeutung, an denen sich der potenzielle Energieertrag nur mit erhöhtem Aufwand oder unter besonderen Bedingungen zuverlässig berechnen lässt. TÜV Rheinland erweitere durch die Übernahme seine Kompetenz in der Planung und Bewertung komplexer Windenergieprojekte.

Das Beratungsteam

Im Team von Görg für anemos-jacob waren Prof. Stephan R. Göthel (Federführung, Partner, M&A) sowie Kristina Birgitta Groß (Assoziierte Partnerin, Öffentliches Wirtschaftsrecht), Fabia Johannsen (Senior Associate, Immobilienrecht) und Felix Schmidt (Senior Associate, M&A), alle aus dem Hamburger Büro.

