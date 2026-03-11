 Open menu
Business, M&A, Recht

Gropyus holt sich weitere 100 Mio. Euro mit Schönherr

Thomas Kulnigg, Niklas Kerschbaumer ©Schönherr

Bau & Technologie. Schönherr hat den Holzbau-Spezialisten Gropyus bei einer neuen Finanzierungsrunde beraten. Die Investitionen erreichen 400 Mio. Euro.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat Gropyus, ein in Wien ansässiges PropTech, bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Euro beraten. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionen in Gropyus seit seiner Gründung im Jahr 2019 auf rund 400 Millionen Euro, so eine Aussendung.

Gropyus ist auf mehrstöckige Wohngebäude in Holzbauweise spezialisiert. Die vorgefertigten Bauteile werden in weitgehender Automatisierung produziert.

Viel Geld am Bau

Es handelt sich laut den Angaben um die größte öffentlich bekannte Venture Capital Finanzierungsrunde in Österreich im Jahr 2026 und die dritte 100-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde in Folge für Gropyus. Mitgemacht haben demnach die bestehenden Investoren Vonovia (Mutter der Buwog) und Semapa Next (Portugal). Semapa Next ist nun nach Vonovia der zweitgrößte Investor in Gropyus. Neu hinzugekommen ist der Pensionsfonds des US-Bundesstaates Michigan.

Zweck und Team

Die Mittel sollen für den Ausbau der digitalen und automatisierten Planungs- und Bauprozesse von Gropyus sowie für die technologische Weiterentwicklung seiner Plattform verwendet werden. Das Venture-Capital-Team von Schönherr unter der Leitung von Thomas Kulnigg (Partner) und Niklas Kerschbaumer (Anwalt) berät Gropyus seit seiner Gründung 2019. Dabei war bei der aktuellen Transaktion auch Alexander Giehser (Rechtsanwaltsanwärter).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Vergaberecht: Kanzlei Schramm Öhler ernennt vier neue Partner
  2. Latham berät UniCredit bei Kredit für Stockmeier‑Gruppe
  3. Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich
  4. Patrizia setzt 500 Mio. Euro für Berlin in Bewegung mit Clifford Chance

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Österreichs Exporte brauchen eine Auffrischung: Studie zur Strategie

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Kraft der Erde für die Grünen, Lohnzettel der Länder für die FPÖ

Frauenanteil in Führungspositionen liegt insgesamt bei 31,4 Prozent

Neu in Finanz:

Turnaround beim Leasing: Neugeschäft wächst um 10 Prozent

Pilotversuch: Die Erste will die erste quantenverschlüsselte Bank werden

Raiffeisen Salzburg stellt die Weichen für neuen Chef ab 2029

Versicherungsmakler GrECo eröffnet neuen Standort in St. Pölten

European Insurance CFO Forum: Cristiano Borean wird Chef

Neu in Recht:

Vergaberecht: Kanzlei Schramm Öhler ernennt vier neue Partner

Latham berät UniCredit bei Kredit für Stockmeier‑Gruppe

Gropyus holt sich weitere 100 Mio. Euro mit Schönherr

Mehr Arbeit und gute Chancen am Verwaltungsgerichtshof

Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich

Neu in Steuer:

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

KPMG ruft im März zum „Final Countdown“ für Pillar II auf

LeitnerLeitner macht Fabian König und Tomasz Kilarski zu Directors

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neu in Bildung/Uni:

So funktioniert das neue Lehramtsstudium

Wirtschaftsuni Wien hat die AACSB-Akkreditierung verlängert

Neues Masterstudium Psychotherapie: Anmeldefrist hat begonnen

Kulturbranche im Fokus des 16. Aufsichtsratstags der WU Wien

Neuer AI:AT Coworking Hub startet mit Uni-Partnern

Neu in Personalia:

Vergaberecht: Kanzlei Schramm Öhler ernennt vier neue Partner

Geplante Bundes­staats­an­walt­schaft: Die Ober­staats­an­wälte melden sich

EY will bei industrieller KI ausbauen: Zwei Neuzugänge von AVL

Drei neue Directors bei Deloitte in Österreich

TPA macht Christoph Rommer zum neuen Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

bpv Hügel: Sabine Fehringer wird Partnerin der Praxisgruppe IP/IT

Mehr Vereinsamung am digitalen Arbeitsplatz: KI soll helfen

Seminar Oberlaa: Steuerrecht und Bilanzierung bändigen

Neuer Lehrgang zum Personalverrechner: „Auch durch KI nie arbeitlos“

Premiere für den „AI & Legal Tech Day“ von Future-Law in Kärnten