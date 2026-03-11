Latham berät UniCredit bei Kredit für Stockmeier‑Gruppe

Finanzierungen. Latham & Watkins berät die UniCredit bei einem Konsortialkredit der Chemie-Gruppe Stockmeier: Sie plant ein Takeover.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat die UniCredit Bank GmbH bei einem Konsortialkredit für die Stockmeier‑Gruppe beraten. Die Finanzierung umfasst laut einer Aussendung die vollständige Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität sowie die Einführung einer neuen Akquisitionslinie zur Finanzierung des Erwerbs einer weltweit tätigen Gruppe mit Hauptsitz in den Niederlanden sowie Produktionsstätten in den Niederlanden und den USA.

Die Aufgabe

UniCredit fungierte bei der Transaktion als Sole Underwriter, Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Documentation Agent und Original Lender. Die Unternehmen der Stockmeier-Gruppe sind in Distribution, Produktion und Dienstleistungen rund um die Chemie tätig. Die Mittel seien für die erwähnte Akquisition sowie im Wesentlichen für strategische Zwecke vorgesehen.

Im Team von Latham & Watkins waren Anna-Maria Kuckerz (Associate, Hamburg), Alexandra Hagelüken (Partner, gemeinsame Federführung, Banking & Private Credit) sowie Dilek Bektas (Legal Analyst, beide Frankfurt).